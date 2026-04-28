Sécurité
Pont du 1er mai 2026 : une circulation dense attendue sur le réseau VINCI Autoroutes
Alors que débute le mois de mai et que les vacances de printemps se terminent, vous serez nombreux à prendre la route dès jeudi pour profiter du premier long week-end. Des pics de trafics sont ainsi attendus dès jeudi après-midi sur les principaux axes autoroutiers, que ce soit à destination de la façade atlantique, de la vallée du Rhône ou encore sur le pourtour méditerranéen.
Vos conditions de circulation, secteur par secteur
Le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, dès jeudi, les principales difficultés étant attendues dans les secteurs suivants :
- En région parisienne et en direction de la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, sur les autoroutes A10, A11 et A71, le trafic sera soutenu au départ de l’Île-de-France le jeudi 30 avril, dès le milieu d’après-midi et jusqu’en fin de soirée. Il restera dense le vendredi matin 1er mai. Dans l’autre sens, sur l’A10 en direction de l’Île-de-France, le trafic sera chargé dimanche, en début d'aprèsmidi et en fin de soirée. Le trafic sera dense sur l’A10 en direction de Bordeaux entre 16h et 18h dimanche.
- Dans la vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, la circulation s’intensifiera en direction du sud de la France dès le jeudi 30 avril en tout début d’après-midi jusque tard dans la soirée (23h). Elle sera également dense dès 9h et jusque 18h le vendredi 1er mai ainsi que le samedi 2 mai de 11h à 17h. Dans le sens des retours, c’est samedi 2 mai, sur une tranche 10h à 16h, mais surtout dimanche 3 mai, entre 10h et 23h, que la circulation sera très dense voire difficile.
- Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue le jeudi 30 avril de 15h à 21h et le vendredi 1er mai de 9h à 15h. Des pointes sont également attendues samedi en fin de matinée et dimanche entre 16h et 19h. Dans l’autre sens, les plus forts trafics sont attendus le jeudi 30 avril entre 16h et 19h ou encore le vendredi 1er mai entre 11h et 13h. La journée la plus chargée sera le dimanche 3 mai, dès 12h et jusqu’en début de soirée. La circulation sera également soutenue sur l’A9, entre la bifurcation A9/A61 et Béziers, jeudi entre 18h et 19h, vendredi entre 11h et 13h, ainsi que dimanche après-midi, entre 15h et 20h.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles seront le jeudi 30 avril entre 17h et 20h et le vendredi 1er mai entre 11h et 14h en direction de la Méditerranée ainsi que le dimanche 3 mai, dès 15h jusqu’en début de soirée en direction de Toulouse.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Nice, Toulon) jeudi 30 avril dès 15h et jusqu’à 20h puis le dimanche 3 mai, entre 17h et 20h.
Un dispositif d’information renforcé pour vous accompagner
A l’occasion de ce premier long week-end du mois de mai, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 29 avril à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services. Elle sera relayée sur la chaîne Youtube de Radio VINCI Autoroutes ainsi que sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X dès 18h. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront par ailleurs les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.
En mai, les saveurs de l'Occitanie s’invitent lors de votre pause
Le samedi 2 mai 2026, les enseignes de 6 aires de services (sur l’A9 : Montpellier Fabrègues sud et Narbonne Vinassan sud, sur l’A61 : Corbières nord et Port Lauragais sud ; sur l’A62 : Garonne et Frontonnais Nord) proposeront aux vacanciers des animations autour de la marque Sud de France – l’Occitanie.
Au total, une vingtaine de producteurs seront présents sur ces aires et des cadeaux seront offerts pour tout achat de produits de la marque. Retrouvez plus d’informations sur le site internet de VINCI Autoroutes.
Voyager zen en électrique !
En collaboration avec les opérateurs électriques Atlante, Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity, Zunder ainsi que TotalEnergies, VINCI Autoroutes renouvelle la présence de voituriers électriques sur les stations de recharge de 59 aires de services. Des électroéquipiers, aisément reconnaissable à leur gilet coloré, accueilleront, tout au long des week-ends de fort trafic, les conducteurs de véhicule électrique, gèreront les temps d’attente pendant les périodes de pointe et les assisteront en cas de besoin lors de leur recharge.