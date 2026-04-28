Pont du 1er mai 2026 : une circulation dense attendue sur le réseau VINCI Autoroutes

Le samedi 2 mai 2026, les enseignes de 6 aires de services (sur l’A9 : Montpellier Fabrègues sud et Narbonne Vinassan sud, sur l’A61 : Corbières nord et Port Lauragais sud ; sur l’A62 : Garonne et Frontonnais Nord) proposeront aux vacanciers des animations autour de la marque Sud de France – l’Occitanie.

Au total, une vingtaine de producteurs seront présents sur ces aires et des cadeaux seront offerts pour tout achat de produits de la marque. Retrouvez plus d’informations sur le site internet de VINCI Autoroutes.