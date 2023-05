Bonneval, Henri IV... et les femmes

En Eure-et-Loir, Bonneval et sa région sont connus pour avoir abrité les amours cachés d’Henri IV et Gabrielle d’Estrées. La ville fut aussi le lieu de la réconciliation entre Henri IV et sa première épouse, Marguerite de Valois aussi connue sous le nom de Reine Margot, à l’occasion d’un événement… pour le moins fortuit !

