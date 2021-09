Destination Demain

Peut-on en finir avec les bouchons ?

Waze, Uber, Citymapper et autres applications annonçaient vouloir simplifier notre mobilité. Or, jusqu’à maintenant, les outils numériques n’ont tenu leurs promesses. De New-York à Singapour en passant par Oslo, quelles solutions ont été mises en place ? Quel rôle les pouvoirs publics ont-ils à jouer ? Et l’horizon de villes libérées de leurs embouteillages est-il atteignable ?

