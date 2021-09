Avant de partir, écoutez depuis chez vous Radio VINCI Autoroutes (107.7) pour être informé de vos conditions de circulation. Depuis 3 studios à Rueil-Malmaison (92), Vedène (84) et Mandelieu (06), plus de 40 journalistes et animateurs vous informent sur vos conditions de circulation. Le saviez-vous ? Le 107.7 diffuse un flash d’info trafic toutes les 15 minutes et interrompt ses programmes pour vous informer de tout événement sur votre trajet. Retrouvez aussi Trafic Express, des points trafic en vidéo sur le fil Twitter VINCI Autoroutes.