Port de plaisance de l'Herbaudière

Le port de l’Herbaudière est un lieu à l’authenticité préservée. Un rendez-vous de marins, qui fleure bon la mer et la pêche. Réputé pour ses bars (le poisson), le port voit aussi défiler homards, seiches, lieux jaunes, dorades, rougets, congres ou lottes, que vous pouvez déguster dans les petits restaurants qui animent les quais et la vie locale. En guise de promenade digestive, vous avez le choix. Depuis la jetée d’entrée de port, la vue porte sur le rivage continental, Pornic et Préfailles, parfois même Saint-Nazaire et l’estuaire de la Loire. Vers l’ouest, en longeant la mer, la balade vous mène jusqu’au blockhaus de l’Herbaudière. Face à vous : le grand large. Vers l’est, c’est la jolie plage de la Linière, idéale pour flâner, le nez au vent. Un peu plus loin, la pointe de la Gardette, très appréciée des pêcheurs à pied. A Noirmoutier, le port de l’Herbaudière est une escale incontournable, pour son charme et sa convivialité.