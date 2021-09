Les agents autoroutiers appelés aussi « femmes ou hommes en jaune » vous protègent. Ils parcourent chaque jour des centaines de kilomètres pour pouvoir intervenir à tout moment et assurer votre sécurité. Pas étonnant qu’on les appelle les « anges gardiens de l’autoroute ! ». Leurs missions sont très diverses :



Ils sont les premiers à vous secourir en cas d’incident ou d’accident sur autoroute

Ils signalent et protègent la zone grâce à leur véhicule garé en amont

Ils récupèrent sur les voies tout ce qui pourrait vous gêner et provoquer des accidents

Ils entretiennent les aires



Leur présence sur autoroute est capitale ! Les agents autoroutiers sont des centaines à travailler jour et nuit pour votre sécurité et votre confort. N’oublions pas non plus les pompiers, les forces de l’ordre, les dépanneurs et tout le personnel des entreprises susceptibles d’intervenir au cœur de la circulation. Pour ne pas les mettre en dangers, suivez ces conseils :



1. N’empiétez jamais sur la bande d’arrêt d’urgence lorsque vous circulez sur autoroute. Regardez droit devant vous de façon à rester concentré sur votre trajectoire.



2. Vous apercevez les signaux des véhicules d’intervention ? (gyrophares, panneaux ou flèches lumineuses sur les fourgons) Ralentissez ! Ces messages vous indiquent qu’un événement est en cours sur l’autoroute et qu’il nécessite la présence de nos équipes et de leurs partenaires sur la chaussée.