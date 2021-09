Conduite sur route et sur circuit avec Pierre, journaliste auto (partie 1)

Pierre Lefebvre est journaliste automobile, il décrypte et teste les nouveautés automobiles pour ses lecteurs et aujourd’hui nous propose d’embarquer à ses côtés pour nous faire découvrir sa méthode de travail. En ville mais aussi sur route et sur circuit, vous entendrez qu’il ne suffit pas de savoir conduire pour analyser une voiture !

