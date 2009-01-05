Covoiturage
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Collection
Covoiturage
Dans cette collection de podcasts, nous embarquons avec un voyageur.
Covoiturage est un entretien embarqué, une rencontre au gré des kilomètres, sans autre impératif que de faire connaissance et de tailler la route.
Vincent Morel, le chauffeur en or du bus du cœur des femmesVincent Morel a commencé par concevoir des véhicules événementiels pour toutes sortes de clients. Jusqu’à sa rencontre en 2020 avec le Pr Claire Mounier-Vehier et Thierry Drilhon, qui venaient de créer le fonds de dotation « Agir pour le cœur des femmes », avec l’objectif de sauver 100 000 femmes d’ici à 2030. Il rejoint l’équipe en aménageant un premier bus pour la tournée des bus du cœur des femmes, qui sillonne la France pour faire prendre conscience à la moitié de la population qu’elle aussi, doit prendre soin de sa santé cardiaque. Aujourd’hui il est le chef de projet de cette belle aventure qui veut « Prévenir plutôt que guérir ! ». Nous l’accompagnons vers l’un de ces « villages du cœur » : direction Béthune !
Dans la Grotte mobile d'Adama CamaraAncien détenu, Adama Camara a décidé de s’engager dans la prévention auprès des « jeunes des quartiers », pour déconstruire leur vision souvent fantasmée de la prison. Pour ça, il a aménagé son petit camion en cellule, la 55852, celle dans laquelle il a purgé 5 ans de détention pour tentative de meurtre. Aujourd’hui, à bord de la « Grotte mobile », du nom de son camion-cellule, ce trentenaire engagé sillonne l’hexagone pour témoigner, échanger, parler, et expliquer la réalité de l’enfermement. C’est justement vers l’une de ces missions de sensibilisation que ce covoiturage nous emmène.
La vanlife de Yann MeunierCe nouvel épisode vous emmène dans le Sud Ouest du pays pour faire la connaissance d’un covoitureur qui adore les défis en tous genres. Il s’appelle Yann Meunier. Il a été victime il y a une vingtaine d’années d’un accident qui l’a rendu paraplégique et il semblerait que ça ait décuplé son envie de se dépasser. Il est sportif de haut niveau, tout jeune papa bricoleur, automobiliste tout terrain et entrepreneur : il possède une société de location de vans aménagés. C'est justement à bord de l'un de ses vans qu'il nous embarque.
Dans le convoi d'une famille nomadeMyenndine rêvait de voyage et de liberté. Aujourd'hui, elle embarque toute sa famille, son conjoint, leurs 2 filles et leurs 5 chats et chiens à bord du Bohemian Rolling House, un joli bus vert et crème qu’ils ont entièrement réaménagé. A l’occasion d’un trajet entre Le Mans et Tours, notre famille nomade nous invite à visiter cette maison roulante, mais aussi à découvrir les avantages et les contraintes d’une vie sur les routes.
Un aller simple pour la joie avec Lorraine FouchetLorraine Fouchet, fille de Christian Fouchet héros de la Libération et ancien ministre, a été médecin urgentiste avant de devenir romancière. Elle vient de publier son nouveau livre "Aller simple pour la joie" aux éditions Héloïse d'Ormesson et elle travaille déjà sur son prochain roman. Elle nous emmène d'ailleurs avec elle en repérage en région parisienne pour peaufiner l'intrigue qu'elle est en train d'imaginer. Et vous allez l'entendre, un Covoiturage avec Lorraine est pour le moins... joyeux !
Un Chef à RungisUn chef ne passe pas toute sa journée derrière ses fourneaux, il faut aussi qu'il s'approvisionne ! Régis Douysset, 52 ans, chef du restaurant étoilé l’Escarbille à Meudon nous emmène au marché international de Rungis. C'est l'occasion de revenir sur son parcours entre la France et l'Allemagne, sur ceux qui l'ont aidé dans sa carrière et notamment Jean-Luc Petitrenaud et sur sa vie en cuisine. Bienvenue dans ce nouveau Covoiturage très gourmand.
Dans le sous-marin d’une détective privéeUn sous-marin, c'est un véhicule de plaque... et c'est justement entre deux planques que Carole Frémy nous invite à partager un bout de route avec elle, entre Poitiers et Orléans, pour nous faire découvrir les coulisses de sa profession très méconnue.
Un tour en taxi avec Gauvain SersCe nouvel épisode de Covoiturage vous propose d'embarquer à bord d'un taxi G7 avec le chanteur Gauvain Sers qui se rend dans le Lot-et-Garonne pour participer au concert de clôture des Rencontres d'Astaffort, crées il y a 30 ans par Francis Cabrel... l'occasion de parler avec lui d'écriture de chansons, d'inspiration ou encore de la vie en tournée.
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En side-car avec Sylvain TessonL'écrivain est cette année le parrain de l'opération "Lire c'est voyager, voyager c'est lire" de la Fondation VINCI Autoroutes, et à ce titre, il s'est rendu début juillet sur une aire de l'autoroute A10... l'occasion de l'accompagner pour une interview embarquée inédite placée sous le signe du voyage et de la lecture.Lire l'article
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Une route en or avec Alain Bernard (partie 1)Le champion olympique du 100 mètres nage libre à Pékin en 2008 nous convie à bord de sa voiture à l'occasion d'un trajet entre Lyon et Grenoble. C'est l'occasion de découvrir sa vie d'aujourd'hui très occupée, de revenir sur son parcours, d'évoquer ses plus belles victoires et de se tourner vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 qu'il commentera sur Eurosport.Lire l'article
Une route en or avec Alain Bernard (partie2)Pour la suite de notre voyage entre Lyon et Grenoble à bord de la voiture d'Alain Bernard, nous revenons sur le parcours du champion olympique du 100 mètres nage libre à Pékin en 2008. Comment en est-il venu à la natation ? Lui qui a décroché assez tardivement ses titres mondiaux, comment a-t-il géré sa carrière ? Quelle relation a-t-il entretenu avec son entraîneur ?
Une route en or avec Alain Bernard (partie 3)Le 14 août 2008 a changé la vie d'Alain Bernard : il est devenu le premier nageur français à être sacré champion olympique sur 100 mètres nage libre. Dans la dernière partie de ce podcast, nous allons revenir sur ce jour particulier au scénario complètement dingue.
Toutes pour la musique (partie 1)Les femmes musiciennes sont à l'honneur de ce nouveau voyage. Nous embarquons avec Annie Coste, autrice du très bel ouvrage ''Les femmes musiciennes sont dangereuses'' paru chez Flammarion, qui nous propose de partir à la découverte d'artistes souvent méconnues, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.
Toutes pour la musique (partie 2)Prendre la route pour se rendre à un concert... c'est l'objet de notre Covoiturage du jour. Nous nous sommes glissées dans la voiture d'Annie Coste, autrice du livre ''Les femmes musiciennes sont dangereuses'' paru chez Flammarion et qui voyage en compagnie d'Isabelle Petit, directrice de la salle de concert ''Victoire 2'' à Saint Jean de Vedas. Et en leur compagnie, il est question de... musique !
Toutes pour la musique (partie 3)Dernière partie de notre voyage musical entre compagnie d'Annie Coste, autrice du livre ''Les femmes musiciennes sont dangereuses'' paru chez Flammarion et d'Isabelle Petit, directrice de la salle de concert ''Victoire 2'' à Saint Jean de Vedas. Dans ce troisième volet, nous allons évoquer quelques grandes icônes de la scène musicale mondiale contemporaine. Et si les choses étaient enfin en train de changer ?
Avec les Elmer Food Beat, c'est fantastique ! (partie 1)Le groupe créé à la fin des années 80 continue de sillonner les routes de France pour présenter sur scène les chansons de leur nouvel album "Le bruit des potes" et celles inoubliables de "30 cm". Quelle est l'histoire des Elmer ? Qu'est-ce qui unit les membres de ce groupe ? Voici quelques-uns des thèmes abordés durant ce voyage.
Avec les Elmer Food Beat, c'est fantastique ! (partie 2)Nous voyageons aujourd'hui entre Nantes et Niort pour accompagner les Elmer Food Beat. Les interprètes du "Plastique c’est fantastique" ont vécu un début de carrière fulgurant à la fin des années 80 avant de faire une pause - une très longue pause - puis de revenir dans le courant des années 2000. Leur carrière ne ressemble à aucune autre et nous allons revenir sur leur histoire particulière.
Avec les Elmer Food Beat, c'est fantastique ! (partie 3)Le groupe, créé il y a plus de 35 ans, continue d’écumer les routes de France. Elmer a vécu un âge d’or au début des années 90 avant de s’arrêter en 1993. C’est à cette date que nous allons maintenant reprendre notre exploration du passé, et parler de la résurrection de Elmer Food Beat.
En vadrouille avec Fiona Lauriol (partie 1)Fiona est l'autrice du livre "101 ans mémé part en vadrouille" publié chez Blacklephant et dans lequel elle raconte son périple en camping-car avec sa grand-mère centenaire. Rencontre avec une baroudeuse généreuse qui écume les routes de France !
En vadrouille avec Fiona Lauriol (partie 2)Dans la foulée de son voyage avec sa grand-mère et de la publication de son livre "101 ans mémé part en vadrouille" publié chez Blacklephant, Fiona Lauriol s'est lancée, en compagnie de ses parents, dans un tour de France pour promouvoir les liens intergénérationnels et interroger la place des personnes âgées dans notre société. C'est de cela dont nous parlons dans la deuxième partie de notre voyage.
En vadrouille avec Fiona Lauriol (partie 3)Fiona a passé une bonne partie de sa vie sur les routes du monde. Dans la troisième et dernière partie de notre voyage ensemble, nos évoquons ses souvenirs, et quelques conseils à méditer avant de prendre le large.
Une escapade avec Michel Bussi (partie 1)Il est l'un des écrivains préférés des Français et il est considéré comme le maître du twist : Michel Bussi nous emmène avec lui en direction de Charleville-Mézières où il se rend pour dédicacer son dernier roman "Trois vies par semaine".
Une escapade avec Michel Bussi (partie 2)
Une escapade avec Michel Bussi (partie 3)
Dans un camion Jean-Jacques Goldman (partie 1)Le 10 décembre 2002, Jean-Jacques Goldman donnait le dernier concert de son ultime tournée. Vingt après, nous avons embarqué avec un fan de la première heure. Pascal Besnier adore le chanteur et les camions. Il s'est donc offert un camion décoré dédié à l'interprète d'"Il suffira d'un signe". Dans ce nouvel épisode de Covoiturage, on trace la route en chansons!
Dans un camion Jean-Jacques Goldman (partie 2)
Dans un camion Jean-Jacques Goldman (partie 3)
Direction Rochefort avec Julie Gayet (partie 1)Comédienne, productrice et réalisatrice, Julie Gayet a plus d'une corde à son arc. Et la voilà aussi désormais créatrice du Festival "Sœurs Jumelles" à Rochefort. C'est en direction de cette ville de Charente-Maritime qu'a été enregistré ce nouvel épisode de Covoiturage. L'occasion de parler avec elle de cinéma, de musique, de féminisme, mais aussi d'andouillette grillée ou d'un examinateur du permis de conduire vraiment très sympa.
Direction Rochefort avec Julie Gayet (partie 2)
Direction Rochefort avec Julie Gayet (partie 3)
Conduite sur route et sur circuit avec Pierre, journaliste auto (partie 3)
Conduite sur route et sur circuit avec Pierre, journaliste auto (partie 2)
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Conduite sur route et sur circuit avec Pierre, journaliste auto (partie 1)Pierre Lefebvre est journaliste automobile, il décrypte et teste les nouveautés automobiles pour ses lecteurs et aujourd’hui nous propose d’embarquer à ses côtés pour nous faire découvrir sa méthode de travail. En ville mais aussi sur route et sur circuit, vous entendrez qu’il ne suffit pas de savoir conduire pour analyser une voiture !Lire l'article
Entre Paris et La Havre avec Toupinette (partie 3)
Entre Paris et La Havre avec Toupinette (partie 2)
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Entre Paris et La Havre avec Toupinette (partie 1)Toupinette est chauffeure poids-lourd depuis plus de 25 ans. Elle transporte chaque jour des containers de plusieurs dizaines de tonnes depuis le port du Havre vers ses clients aux quatre coins de la France. Et elle adore partager l’amour de son métier. En voiture avec une femme ô combien attachante !Lire l'article
En virée avec Pauline Déroulède (partie 1)Pauline Déroulède est championne de tennis fauteuil et prépare les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Elle s'est lancée dans cette carrière après un terrible accident de la route survenu en 2018. Accident qu'elle nous raconte dans la première partie de ce "Covoiturage". Ce témoignage très fort nous permet de mieux appréhender les multiples conséquences d'un drame de la route.
En virée avec Pauline Déroulède (partie 2)
En virée avec Pauline Déroulède (partie 3)
En Smart avec Patrick Le Chinois (partie 1)Patrick Veisselier est humoriste et sa particularité est de jouer ses spectacles en chinois pour les touristes venus à Paris. L’année dernière, faute de public en pleine crise sanitaire, il a décidé d’aller en Chine, par la route, en Smart ! Il récidive cette année et il vient de démarrer son nouveau road trip à travers toute l’Europe. Patrick partage son carnet de voyage dans Covoiturage.
En Smart avec Patrick Le Chinois (partie 2)
En Smart avec Patrick Le Chinois (partie 3)
Dans le Tourbus du chanteur Oldelaf (partie 1)Oldelaf est en pleine tournée dans toute la France pour présenter sur scène son album L’aventure, sorti juste avant le premier confinement. Francine Thomas l’a accompagné lui et toute son équipe en direction de Nantes, où ils ont donné un concert fin septembre. C’est l’occasion de découvrir la vie de tournée et ses coulisses.
Dans le Tourbus du chanteur Oldelaf (partie 2)
Dans le Tourbus du chanteur Oldelaf (partie 3)
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Sur la nationale 7, avec Thierry Dubois, dessinateur de BD (Partie 1)Grâce ses « Chroniques de la nationale 7 », Thierry Dubois est devenu un spécialiste de cette route mythique qu’il ne se lasse pas de d’arpenter et de dessiner. Embarquez avec lui, à bord d’une Ford T, pour découvrir mille anecdotes et faire véritable un voyage dans le temps.Lire l'article
Sur la nationale 7, avec Thierry Dubois, dessinateur de BD (Partie 2)
Sur la nationale 7, avec Thierry Dubois, dessinateur de BD (Partie 3)
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Sur l'autoroute A8 avec Guillaume, taxi médicalisé (partie 1)Partageons la journée de Guillaume, taxi depuis 8 ans dans le Sud de la France. Sa particularité, être un chauffeur de taxi médicalisé.Lire l'article
Sur l'autoroute A8 avec Guillaume, taxi médicalisé (partie 2)
Sur l'autoroute A8 avec Guillaume, taxi médicalisé (partie 3)
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A bord d'un camion jaune avec Graziella (partie 1)Graziella est patrouilleuse pour VINCI Autoroutes. Chaque jour, elle sillonne l’A28 pour assurer la sécurité des usagers de l’autoroute. Elle nous emmène en Covoiturage, pour mieux découvrir les multiples facettes de son métier. ET c’est n’est pas de tout repos !Lire l'article
A bord d'un camion jaune avec Graziella (partie 2)
A bord d'un camion jaune avec Graziella (partie 3)