Vincent Morel, le chauffeur en or du bus du cœur des femmes

Vincent Morel a commencé par concevoir des véhicules événementiels pour toutes sortes de clients. Jusqu’à sa rencontre en 2020 avec le Pr Claire Mounier-Vehier et Thierry Drilhon, qui venaient de créer le fonds de dotation « Agir pour le cœur des femmes », avec l’objectif de sauver 100 000 femmes d’ici à 2030. Il rejoint l’équipe en aménageant un premier bus pour la tournée des bus du cœur des femmes, qui sillonne la France pour faire prendre conscience à la moitié de la population qu’elle aussi, doit prendre soin de sa santé cardiaque. Aujourd’hui il est le chef de projet de cette belle aventure qui veut « Prévenir plutôt que guérir ! ». Nous l’accompagnons vers l’un de ces « villages du cœur » : direction Béthune !

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