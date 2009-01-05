Dans monsiège auto
Dans mon
siège auto
Collection
Dans mon siège auto
Une collection de podcasts à écouter depuis la banquette arrière de la voiture : des histoires pour faire marcher l'imagination des enfants sur la route, des jeux pour les faire patienter au fil des kilomètres, et des exercices de relaxation pour une ambiance zen pendant le trajet !
Devenez le roi de la prononciationLa route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
Question de concentrationLa route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
On ne se lasse pas du petit bacLa route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
Bon voyage à travers le mondeLa route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
À quoi ça sert ?La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
Un nouveau quiz sonoreLa route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
Qui conduit ?La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
En ville il y a...La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
Un nouveau jeu de la valiseLa route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
Vous reprendrez bien un peu de maths ?La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
Qu'y a-t-il dans ma voiture ?La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons !
Prêt pour un blind test ?
Embarquement pour un tour d'Europe
Vrai ou faux ?
Un nouveau quizz
On déballe ma valise
Dans ma valise, il y a...
À quoi ça sert ?
Un quiz sonore
Si on s'amusait à faire des maths ?
English lesson
Le jeu du portrait
C'est parti pour un quizz
Un petit bac
Connais-tu ces expressions populaires ?
Cherche et trouve... avec Moscaïa
Sur la route des vacances de Noël : devinette 1
Sur la route des vacances de Noël : devinette 2
Sur la route des vacances de Noël : devinette 3
Sur la route des vacances de Noël : devinette 4
Sur la route des vacances de Noël : devinette 5
Sur la route des vacances de Noël : devinette 6
Sur la route des vacances de Noël : devinette 7
Sur la route des vacances de Noël : devinette 8
Sur la route des vacances de Noël : devinette 9
Sur la route des vacances de Noël : devinette 10
Sur la route des vacances d'automne : devinette 1
Sur la route des vacances d'automne : devinette 2
Sur la route des vacances d'automne : devinette 3
Sur la route des vacances d'automne : devinette 4
Sur la route des vacances d'automne : devinette 5
Sur la route des vacances d'automne : devinette 6
Sur la route des vacances d'automne : devinette 7
Sur la route des vacances d'automne : devinette 8
Sur la route des vacances d'automne : épisode 9
Sur la route des vacances d'automne : épisode 10
Sur la route des vacances d'été : devinette 1
Sur la route des vacances d'été : devinette 2
Sur la route des vacances d'été : devinette 3
Sur la route des vacances d'été : devinette 4
Sur la route des vacances d'été : devinette 5
Sur la route des vacances d'été : devinette 6
Sur la route des vacances d'été : devinette 7
Sur la route des vacances d'été : devinette 8
Sur la route des vacances d'été : devinette 9
Sur la route des vacances d'été : devinette 10
Sur la route des vacances de printemps : devinette 1
Sur la route des vacances de printemps : devinette 2
Sur la route des vacances de printemps : devinette 3
Sur la route des vacances de printemps : devinette 4
Sur la route des vacances de printemps : devinette 5
Sur la route des vacances de printemps : devinette 6
Sur la route des vacances de printemps : devinette 7
Sur la route des vacances de printemps : devinette 8
Sur la route des vacances de printemps : devinette 9
Sur la route des vacances de printemps : devinette 10
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 1
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 2
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 3
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 4
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 5
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 6
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 7
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 8
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 9
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 10
Sur la route des vacances de Noël : devinette 1
Sur la route des vacances de Noël : devinette 2
Sur la route des vacances de Noël : devinette 3
Sur la route des vacances de Noël : devinette 4
Sur la route des vacances de Noël : devinette 5
Sur la route des vacances de Noël : devinette 6
Sur la route des vacances de Noël : devinette 7
Sur la route des vacances de Noël : devinette 8
Sur la route des vacances de Noël : devinette 9
Sur la route des vacances de Noël : devinette 10
Sur la route des vacances d'automne : devinette 1
Sur la route des vacances d'automne : devinette 2
Sur la route des vacances d'automne : devinette 3
Sur la route des vacances d'automne : devinette 4
Sur la route des vacances d'automne : devinette 5
Sur la route des vacances d'automne : devinette 6
Sur la route des vacances d'automne : devinette 7
Sur la route des vacances d'automne : devinette 8
Sur la route des vacances d'automne : devinette 9
Sur la route des vacances d'automne : devinette 10
Sur la route des vacances d'été : devinette 1
Sur la route des vacances d'été : devinette 2
Sur la route des vacances d'été : devinette 3
Sur la route des vacances d'été : devinette 4
Sur la route des vacances d'été : épisode 5
Sur la route des vacances d'été : devinette 6
Sur la route des vacances d'été : devinette 7
Sur la route des vacances d'été : devinette 8
Sur la route des vacances d'été : devinette 9
Sur la route des vacances d'été : devinette 10
Sur la route des vacances d'été : devinette 11
Sur la route des vacances d'été : devinette 12
Sur la route des vacances d'été : devinette 13
Sur la route des vacances d'été : devinette 14
Sur la route des vacances d'été : devinette 15
Sur la route des vacances d'été : devinette 16
Sur la route des vacances d'été : devinette 17
Sur la route des vacances d'été : devinette 18
Sur la route des vacances d'été : devinette 19
Sur la route des vacances d'été : devinette 20
Sur la route des vacances de printemps : devinette 1
Sur la route des vacances de printemps : devinette 2
Sur la route des vacances de printemps : devinette 3
Sur la route des vacances de printemps : devinette 4
Sur la route des vacances de Noël : devinette 7Derrière cette devinette, se cache une très grande personnalité!
Sur la route des vacances de printemps : devinette 5
Sur la route des vacances de printemps : devinette 6
Sur la route des vacances de printemps : devinette 7
Sur la route des vacances de printemps : devinette 8
Sur la route des vacances de printemps : devinette 9
Sur la route des vacances de printemps : devinette 10
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 1
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 2
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 3
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 4
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 5
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 6
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 7
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 8
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 9
Sur la route des vacances d'hiver : devinette 10
Sur la route des vacances de Noël : devinette 1Et voici de nouvelles devinettes. Il faut trouver un personnage très connu...
Sur la route des vacances de Noël : devinette 2Tout le monde est prêt? Alors c'est parti pour une nouvelle devinette.
Sur la route des vacances de Noël : devinette 3Cette devinette-là conviendra parfaitement à tous ceux qui sont forts en histoire !
Sur la route des vacances de Noël : devinette 4Un peu de géographie? Et que le meilleur gagne !
Sur la route des vacances de Noël : devinette 5Attention, cette devinette-là est un petit peu difficile.
Sur la route des vacances de Noël : devinette 6Cette devinette va nous faire voyager...
Sur la route des vacances de Noël : devinette 8Pour cette devinette, il te faudra peut-être l'aide des tes parents. A vos marques, prêts? Partez!
Sur la route des vacances de Noël : devinette 9On va voyager avec cette nouvelle devinette. Embarquement immédiat !
Tu en veux encore ? Voici une autre devinetteCette fois, il ne faut trouver ni un personnage, ni un lieu. Mais de quoi s’agit-il ?
Sur la route des vacances de Noël : devinette 10Préparez-vous, la réponse à cette devinette va sans doute être trouvée très rapidement !
Sur la route des vacances d'automne : devinette 1Les personnes qu'il faut deviner aujourd'hui sont très connues. Prêts? Partez
Sur la route des vacances d'automne : devinette 2On va voyagez dans cet épisode. Attachez vos ceintures!
Sur la route des vacances d'automne : devinette 3Cette devinette-là, elle est très difficile. Que le meilleur gagne!
Sur la route des vacances d'automne : devinette 4Combien de temps allez-vous mettre pour trouver? Top chrono!
Sur le route des vacances d'automne : devinette 5Les chanteurs en herbe devraient être très forts...
Sur la route des vacances d'automne : devinette 6Si tu es un champion de la vitesse, cette devinette est faite pour toi.
Sur la route des vacances d'automne : devinette 7Pour répondre à cette devinette, il faut être fort en géographie
Sur la route des vacances d'automne : devinette 8C'est un très très grand personnage qu'il faut trouver maintenant.
Sur la route des vacances d'automne : devinette 9Ce personnage très vite trouver tu vas.
Sur la route des vacances d'automne : devinette 10Tu n'est pas fatigué? Alors une dernière pour la route.
Sur la route des vacances d'été : devinette 11Est-ce que tu devineras la réponse plus vite que tes parents? Ecoute...
Sur la route des vacances d'été : devinette 12Attention, celle-ci risque d'être assez difficile. On se concentre, on écoute, et c'est parti!
Sur la route des vacances d'été : devinette 13Le seul moyen de ne pas s'ennuyer en voiture, c'est de jouer!
Sur la route des vacances d'été : devinette 14Voici une nouvelle devinette dont tout le monde dans la voiture risque de trouver la réponse assez vite.
Sur la route des vacances d'été : devinette 15Pour gagner, il va falloir être très fort en géographie
Sur la route des vacances d'été : devinette 16Seuls les plus cultivés pourront trouver la réponse à cette devinette.
Sur la route des vacances d'été : devinette 17Il était une fois... une nouvelle devinette
Sur la route des vacances d'été : devinette 18On révise tout de suite tes connaissances en histoire
Sur la route des vacances d'été : devinette 19Est-ce que tes supers pouvoirs de super gagnant aux jeux des devinettes fonctionnent encore?
Il était une fois... une devinette !Si tu as encore un peu de route devant toi, prends-le temps d'écouter ce nouvel épisode et tu devrais trouver la réponse très rapidement.
Je m'ennuie, tu devines et nous jouons!La route passe plus vite quand on joue en famille! Voici une nouvelle devinette
Une nouvelle devinette pour les petits curieuxSi tu t'intéresses à la peinture, cette devinette est pour toi!
S'ennuyer ou jouer? Telle est la questionCa va aller très vite! Tu es prêt? C'est parti
Un peu de calme! C'est l'heure des devinettesIl faut être tout ouïe pour avoir une chance de gagner.
Seras-tu le champion de la devinette ?Laisse tes parents se concentrer sur la route et amuse-toi avec nos devinettes
Chouette, voici une nouvelle énigme!Youpi! La route est encore longue, ça nous laisse le temps de jouer ensemble.
Deviens le roi ou la reine des devinettes!Et si tu devenais sa majesté la banquette arrière? Pour cela, il va falloir trouver cette nouvelle énigme.
Si tu aimes lire, cette devinette est pour toi!Plus précisément si tu dévores les BD, tu auras très vite la réponse ( et tu peux demander à tes parents de t'aider)
Si tu adores le sport, ouvre grand tes oreillesIl s'agit de deviner aujourd'hui un très grand événement
Devine quoi ? Voici une nouvelle devinetteConcentre-toi, cette fois il n’y a pas un seul mais plusieurs personnages à trouver.
Le trajet est encore long ? Continuons de jouer ensembleCette devinette pourrait te donner du fil à retordre… même si le personnage à trouver est très connu.
A toi de prouver que tu es le meilleur !Si tu es fort en histoire et en géographie, cet épisode est fait pour toi.
En voiture on ne s’ennuie pas… on joue !Cet épisode est dédié à tous les poètes en herbe
On n’est pas fatigué…. Et on joue encore !Attention ça va aller vite. Le personnage à trouver est très connu et très populaire.
Le plus rapide sera le gagnantOn s’intéresse dans cet épisode à un monument très célèbre.
Vous êtes prêts et concentrés ? Et hop : une nouvelle devinette !Dans cet épisode, il va falloir deviner un personnage aussi fascinant qu'attachant.
C’est reparti… on joue aux devinettes !Il y a fort à parier que tu vas trouver très rapidement le personnage de cet épisode.
Et hop : une nouvelle énigmeIl va falloir que tu trouves une personnalité. Tu es prêt ? On y va !
Et voici une nouvelle devinette !Cette fois, il va falloir trouver un lieu célèbre... Tu es prêt ? Appuie sur play !
Es-tu vraiment fort en devinette ?Si la réponse est oui, c'est le moment de la prouver. Il va falloir trouver un personnage de fiction.
Tu t'ennuies sur la banquette arrière ? Alors jouons !Dans cet épisode, il sera question d'un personnage célèbre. Ecoute vite pour un savoir plus !
Qui sera le plus rapide ?Voici une nouvelle devinette pour toute la famille. Vous êtes concentrés ? C'est parti !
Devine à qui je pense... et deviens le roi de la banquette arrière !Attention il va falloir être très concentré. Il s'agit tout de suite de deviner un personnage illustre.
Est-ce que tu es fort en géographie ?Si la réponse est oui, c'est le moment de le prouver !
Vous êtes prêts et concentrés ? Et hop : une nouvelle devinette !Dans cet épisode, il va falloir deviner un personnage aussi fascinant qu'attachant.
Tic; tac : oui c'est l'heure d'une nouvelle devinette.Que toute la famille écoute bien... et que le plus fort gagne !
Encore une devinette... qui sera le plus fort ?Il s'agit cette fois de trouver un personnage très sympathique. A toi de jouer !
Attention, il y a peut-être plus fort que toi !Oui pas de doute, celui ou celle qu'il va falloir deviner est bien plus fort que toi !
Un jeu pour tous les géographes en herbeTu adores explorer les cartes du monde et les globes terrestres ? Quand tu seras plus grand, tu veux voyager ? Alors tu vas être très fort pour répondre à nos nouvelles devinettes !
C’est l’heure de jouer : voici de nouvelles devinettes !Il va être question dans cet épisode d’un animal très connu, d’une jeune femme qui va sauver la galaxie ou encore d’une très méchante personne… mais on ne vous en dit pas plus. C’est à vous de jouer !
Détends -toi en voiture avec un beau voyageAs-tu déjà rêvé de faire le tour du monde ? De te promener sur une très belle plage, de te balader en montagne ou de découvrir un jungle luxuriante ? C’est possible : il suffit de fermer les yeux et de te laisser guider.
C’est l’heure de la relaxation ! Envole-toi au pays de l’imaginaireDevenir un aigle et survoler les plus beaux paysages ou se transformer en chat et sauter de toits en toits : c’est la belle aventure que nous te proposons dans cet épisode plein de découvertes.
Jouons en voiture : devine à qui je penseVous adorez les devinettes mais vous êtes à court d’idée pour occuper vos chères têtes blondes durant les prochains kilomètres ? Dans ce nouvel épisode, il faudra deviner des personnages de jeux vidéo, de livres, de séries télé ou encore de dessin animés.
Jouons en voiture à deviner des personnagesSauras-tu trouver quels personnages de livres, de dessins animés ou de jeux vidéo se cachent derrière ces devinettes ? Attention, certaines réponses risquent de fuser très vite !
L'aquitaine en camping-carRose et Mathis partent en vacances avec leurs parents et leur grand-père Papo en camping-car… Quel plaisir de voyager avec ce papi si créatif ! En route sur l’A A10, direction l’Aquitaine !
Un week-end dans le percheEliot et sa famille partent pour le week-end, dans leur nouvelle voiture, pour fêter l’anniversaire de papa ! Le petit garçon se fait une joie de ce voyage…
Les vacances chez papi et mamieLéon part passer une semaine chez ses grands-parents, près du canal du Midi. Il adore les séjours chez eux. En voiture, il imagine tout ce qu’il va pouvoir faire à leurs côtés !
Jouons en voiture !La voiture est le lieu idéal pour jouer en famille. Tu aimes les devinettes ? Tu es prêt ? C’est parti !
Un peu de relaxationTu as du mal à patienter ? La route est encore longue ? Ferme les yeux, écoute, et laisser marcher ton imagination.
Jouons en voiture avec des lieux !La voiture est le lieu idéal pour jouer en famille. Tu aimes les devinettes ? Tu es prêt ? C’est parti pour un deuxième tour de jeu autour des lieux !
Jouons en voiture ! Devinettes autour des animauxLa voiture est le lieu idéal pour jouer en famille. Tu aimes les devinettes et les animaux ? Tu es prêt ? C’est parti !
Place à la relaxationLa route est encore longue ? Tu as du mal à patienter ? Ferme les yeux, écoute, et laisser marcher ton imagination.
Mamie Kado à ParisJade, Noah et leurs parents ont réservé une surprise à Mamie Kado : ils l’emmènent visiter Paris. En avant pour une joyeuse escapade en famille !
Le concours de danseGisèle est une jeune danseuse passionnée qui s’apprête à passe un concours. Quel stress ! Il faut être demain matin à Carcassonne pour l’examen. Heureusement, papa a tout prévu pour que le trajet se déroule sans problème.