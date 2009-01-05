3:54 Devenez le roi de la prononciation La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 3:54

4:46 Question de concentration La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 4:46

4:24 On ne se lasse pas du petit bac La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 4:24

5:45 Bon voyage à travers le monde La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 5:45

5:19 À quoi ça sert ? La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 5:19

4:17 Un nouveau quiz sonore La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 4:17

4:44 Qui conduit ? La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 4:44

4:42 En ville il y a... La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 4:42

5:36 Un nouveau jeu de la valise La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 5:36

5:35 Vous reprendrez bien un peu de maths ? La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 5:35

5:19 Qu'y a-t-il dans ma voiture ? La route est encore longue ? Pas de panique. Sandra, alias Moscaïa, s'occupe de tout. 1, 2, 3 roulons... heu jouons ! Afficher plus 5:19

5:13 Prêt pour un blind test ? 5:13

4:40 Embarquement pour un tour d'Europe 4:40

4:21 Vrai ou faux ? 4:21

4:16 Un nouveau quizz 4:16

3:48 On déballe ma valise 3:48

4:53 Dans ma valise, il y a... 4:53

4:54 À quoi ça sert ? 4:54

4:14 Un quiz sonore 4:14

4:35 Si on s'amusait à faire des maths ? 4:35

5:13 English lesson 5:13

4:34 Le jeu du portrait 4:34

3:48 C'est parti pour un quizz 3:48

3:59 Un petit bac 3:59

4:53 Connais-tu ces expressions populaires ? 4:53

4:27 Cherche et trouve... avec Moscaïa 4:27

3:32 Sur la route des vacances de Noël : devinette 1 3:32

2:45 Sur la route des vacances de Noël : devinette 2 2:45

3:33 Sur la route des vacances de Noël : devinette 3 3:33

3:11 Sur la route des vacances de Noël : devinette 4 3:11

2:39 Sur la route des vacances de Noël : devinette 5 2:39

2:55 Sur la route des vacances de Noël : devinette 6 2:55

3:03 Sur la route des vacances de Noël : devinette 7 3:03

3:26 Sur la route des vacances de Noël : devinette 8 3:26

2:57 Sur la route des vacances de Noël : devinette 9 2:57

2:56 Sur la route des vacances de Noël : devinette 10 2:56

2:54 Sur la route des vacances d'automne : devinette 1 2:54

2:28 Sur la route des vacances d'automne : devinette 2 2:28

3:10 Sur la route des vacances d'automne : devinette 3 3:10

2:30 Sur la route des vacances d'automne : devinette 4 2:30

2:45 Sur la route des vacances d'automne : devinette 5 2:45

2:54 Sur la route des vacances d'automne : devinette 6 2:54

3:04 Sur la route des vacances d'automne : devinette 7 3:04

2:52 Sur la route des vacances d'automne : devinette 8 2:52

2:52 Sur la route des vacances d'automne : épisode 9 2:52

2:49 Sur la route des vacances d'automne : épisode 10 2:49

2:40 Sur la route des vacances d'été : devinette 1 2:40

2:51 Sur la route des vacances d'été : devinette 2 2:51

2:42 Sur la route des vacances d'été : devinette 3 2:42

2:47 Sur la route des vacances d'été : devinette 4 2:47

3:20 Sur la route des vacances d'été : devinette 5 3:20

3:04 Sur la route des vacances d'été : devinette 6 3:04

2:41 Sur la route des vacances d'été : devinette 7 2:41

2:38 Sur la route des vacances d'été : devinette 8 2:38

2:44 Sur la route des vacances d'été : devinette 9 2:44

2:43 Sur la route des vacances d'été : devinette 10 2:43

3:06 Sur la route des vacances de printemps : devinette 1 3:06

4:36 Sur la route des vacances de printemps : devinette 2 4:36

3:42 Sur la route des vacances de printemps : devinette 3 3:42

4:10 Sur la route des vacances de printemps : devinette 4 4:10

3:47 Sur la route des vacances de printemps : devinette 5 3:47

3:06 Sur la route des vacances de printemps : devinette 6 3:06

4:08 Sur la route des vacances de printemps : devinette 7 4:08

3:59 Sur la route des vacances de printemps : devinette 8 3:59

3:43 Sur la route des vacances de printemps : devinette 9 3:43

3:50 Sur la route des vacances de printemps : devinette 10 3:50

3:14 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 1 3:14

3:04 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 2 3:04

3:12 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 3 3:12

2:31 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 4 2:31

2:50 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 5 2:50

3:04 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 6 3:04

2:51 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 7 2:51

3:08 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 8 3:08

3:12 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 9 3:12

3:17 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 10 3:17

2:56 Sur la route des vacances de Noël : devinette 1 2:56

3:15 Sur la route des vacances de Noël : devinette 2 3:15

3:00 Sur la route des vacances de Noël : devinette 3 3:00

3:22 Sur la route des vacances de Noël : devinette 4 3:22

3:52 Sur la route des vacances de Noël : devinette 5 3:52

3:38 Sur la route des vacances de Noël : devinette 6 3:38

3:01 Sur la route des vacances de Noël : devinette 7 3:01

3:09 Sur la route des vacances de Noël : devinette 8 3:09

2:49 Sur la route des vacances de Noël : devinette 9 2:49

3:12 Sur la route des vacances de Noël : devinette 10 3:12

2:50 Sur la route des vacances d'automne : devinette 1 2:50

3:37 Sur la route des vacances d'automne : devinette 2 3:37

3:06 Sur la route des vacances d'automne : devinette 3 3:06

3:08 Sur la route des vacances d'automne : devinette 4 3:08

3:11 Sur la route des vacances d'automne : devinette 5 3:11

3:04 Sur la route des vacances d'automne : devinette 6 3:04

3:13 Sur la route des vacances d'automne : devinette 7 3:13

3:29 Sur la route des vacances d'automne : devinette 8 3:29

2:57 Sur la route des vacances d'automne : devinette 9 2:57

3:01 Sur la route des vacances d'automne : devinette 10 3:01

2:50 Sur la route des vacances d'été : devinette 1 2:50

2:30 Sur la route des vacances d'été : devinette 2 2:30

3:09 Sur la route des vacances d'été : devinette 3 3:09

2:52 Sur la route des vacances d'été : devinette 4 2:52

2:42 Sur la route des vacances d'été : épisode 5 2:42

2:23 Sur la route des vacances d'été : devinette 6 2:23

2:45 Sur la route des vacances d'été : devinette 7 2:45

3:07 Sur la route des vacances d'été : devinette 8 3:07

3:34 Sur la route des vacances d'été : devinette 9 3:34

3:18 Sur la route des vacances d'été : devinette 10 3:18

3:17 Sur la route des vacances d'été : devinette 11 3:17

3:31 Sur la route des vacances d'été : devinette 12 3:31

3:52 Sur la route des vacances d'été : devinette 13 3:52

3:40 Sur la route des vacances d'été : devinette 14 3:40

3:12 Sur la route des vacances d'été : devinette 15 3:12

3:32 Sur la route des vacances d'été : devinette 16 3:32

3:32 Sur la route des vacances d'été : devinette 17 3:32

3:48 Sur la route des vacances d'été : devinette 18 3:48

3:40 Sur la route des vacances d'été : devinette 19 3:40

3:19 Sur la route des vacances d'été : devinette 20 3:19

3:00 Sur la route des vacances de printemps : devinette 1 3:00

3:01 Sur la route des vacances de printemps : devinette 2 3:01

2:49 Sur la route des vacances de printemps : devinette 3 2:49

2:55 Sur la route des vacances de printemps : devinette 4 2:55

3:17 Sur la route des vacances de Noël : devinette 7 Derrière cette devinette, se cache une très grande personnalité! Afficher plus 3:17

3:44 Sur la route des vacances de printemps : devinette 5 3:44

3:08 Sur la route des vacances de printemps : devinette 6 3:08

2:52 Sur la route des vacances de printemps : devinette 7 2:52

2:54 Sur la route des vacances de printemps : devinette 8 2:54

3:16 Sur la route des vacances de printemps : devinette 9 3:16

2:45 Sur la route des vacances de printemps : devinette 10 2:45

2:22 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 1 2:22

2:34 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 2 2:34

2:27 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 3 2:27

2:22 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 4 2:22

2:25 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 5 2:25

3:14 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 6 3:14

2:29 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 7 2:29

2:56 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 8 2:56

2:37 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 9 2:37

2:43 Sur la route des vacances d'hiver : devinette 10 2:43

2:54 Sur la route des vacances de Noël : devinette 1 Et voici de nouvelles devinettes. Il faut trouver un personnage très connu... Afficher plus 2:54

3:38 Sur la route des vacances de Noël : devinette 2 Tout le monde est prêt? Alors c'est parti pour une nouvelle devinette. Afficher plus 3:38

3:15 Sur la route des vacances de Noël : devinette 3 Cette devinette-là conviendra parfaitement à tous ceux qui sont forts en histoire ! Afficher plus 3:15

3:00 Sur la route des vacances de Noël : devinette 4 Un peu de géographie? Et que le meilleur gagne ! Afficher plus 3:00

3:30 Sur la route des vacances de Noël : devinette 5 Attention, cette devinette-là est un petit peu difficile. Afficher plus 3:30

3:48 Sur la route des vacances de Noël : devinette 6 Cette devinette va nous faire voyager... Afficher plus 3:48

3:33 Sur la route des vacances de Noël : devinette 8 Pour cette devinette, il te faudra peut-être l'aide des tes parents. A vos marques, prêts? Partez! Afficher plus 3:33

3:34 Sur la route des vacances de Noël : devinette 9 On va voyager avec cette nouvelle devinette. Embarquement immédiat ! Afficher plus 3:34

2:45 Tu en veux encore ? Voici une autre devinette Cette fois, il ne faut trouver ni un personnage, ni un lieu. Mais de quoi s’agit-il ? Afficher plus 2:45

2:54 Sur la route des vacances de Noël : devinette 10 Préparez-vous, la réponse à cette devinette va sans doute être trouvée très rapidement ! Afficher plus 2:54

2:57 Sur la route des vacances d'automne : devinette 1 Les personnes qu'il faut deviner aujourd'hui sont très connues. Prêts? Partez Afficher plus 2:57

2:55 Sur la route des vacances d'automne : devinette 2 On va voyagez dans cet épisode. Attachez vos ceintures! Afficher plus 2:55

2:58 Sur la route des vacances d'automne : devinette 3 Cette devinette-là, elle est très difficile. Que le meilleur gagne! Afficher plus 2:58

3:35 Sur la route des vacances d'automne : devinette 4 Combien de temps allez-vous mettre pour trouver? Top chrono! Afficher plus 3:35

3:05 Sur le route des vacances d'automne : devinette 5 Les chanteurs en herbe devraient être très forts... Afficher plus 3:05

3:13 Sur la route des vacances d'automne : devinette 6 Si tu es un champion de la vitesse, cette devinette est faite pour toi. Afficher plus 3:13

2:47 Sur la route des vacances d'automne : devinette 7 Pour répondre à cette devinette, il faut être fort en géographie Afficher plus 2:47

3:41 Sur la route des vacances d'automne : devinette 8 C'est un très très grand personnage qu'il faut trouver maintenant. Afficher plus 3:41

3:29 Sur la route des vacances d'automne : devinette 9 Ce personnage très vite trouver tu vas. Afficher plus 3:29

3:37 Sur la route des vacances d'automne : devinette 10 Tu n'est pas fatigué? Alors une dernière pour la route. Afficher plus 3:37

3:29 Sur la route des vacances d'été : devinette 11 Est-ce que tu devineras la réponse plus vite que tes parents? Ecoute... Afficher plus 3:29

2:57 Sur la route des vacances d'été : devinette 12 Attention, celle-ci risque d'être assez difficile. On se concentre, on écoute, et c'est parti! Afficher plus 2:57

3:30 Sur la route des vacances d'été : devinette 13 Le seul moyen de ne pas s'ennuyer en voiture, c'est de jouer! Afficher plus 3:30

3:22 Sur la route des vacances d'été : devinette 14 Voici une nouvelle devinette dont tout le monde dans la voiture risque de trouver la réponse assez vite. Afficher plus 3:22

3:22 Sur la route des vacances d'été : devinette 15 Pour gagner, il va falloir être très fort en géographie Afficher plus 3:22

3:15 Sur la route des vacances d'été : devinette 16 Seuls les plus cultivés pourront trouver la réponse à cette devinette. Afficher plus 3:15

2:55 Sur la route des vacances d'été : devinette 17 Il était une fois... une nouvelle devinette Afficher plus 2:55

3:39 Sur la route des vacances d'été : devinette 18 On révise tout de suite tes connaissances en histoire Afficher plus 3:39

2:50 Sur la route des vacances d'été : devinette 19 Est-ce que tes supers pouvoirs de super gagnant aux jeux des devinettes fonctionnent encore? Afficher plus 2:50

2:56 Il était une fois... une devinette ! Si tu as encore un peu de route devant toi, prends-le temps d'écouter ce nouvel épisode et tu devrais trouver la réponse très rapidement. Afficher plus 2:56

3:29 Je m'ennuie, tu devines et nous jouons! La route passe plus vite quand on joue en famille! Voici une nouvelle devinette Afficher plus 3:29

3:19 Une nouvelle devinette pour les petits curieux Si tu t'intéresses à la peinture, cette devinette est pour toi! Afficher plus 3:19

2:45 S'ennuyer ou jouer? Telle est la question Ca va aller très vite! Tu es prêt? C'est parti Afficher plus 2:45

3:38 Un peu de calme! C'est l'heure des devinettes Il faut être tout ouïe pour avoir une chance de gagner. Afficher plus 3:38

3:38 Seras-tu le champion de la devinette ? Laisse tes parents se concentrer sur la route et amuse-toi avec nos devinettes Afficher plus 3:38

3:03 Chouette, voici une nouvelle énigme! Youpi! La route est encore longue, ça nous laisse le temps de jouer ensemble. Afficher plus 3:03

3:25 Deviens le roi ou la reine des devinettes! Et si tu devenais sa majesté la banquette arrière? Pour cela, il va falloir trouver cette nouvelle énigme. Afficher plus 3:25

2:51 Si tu aimes lire, cette devinette est pour toi! Plus précisément si tu dévores les BD, tu auras très vite la réponse ( et tu peux demander à tes parents de t'aider) Afficher plus 2:51

3:23 Si tu adores le sport, ouvre grand tes oreilles Il s'agit de deviner aujourd'hui un très grand événement Afficher plus 3:23

3:27 Devine quoi ? Voici une nouvelle devinette Concentre-toi, cette fois il n’y a pas un seul mais plusieurs personnages à trouver. Afficher plus 3:27

3:11 Le trajet est encore long ? Continuons de jouer ensemble Cette devinette pourrait te donner du fil à retordre… même si le personnage à trouver est très connu. Afficher plus 3:11

3:38 A toi de prouver que tu es le meilleur ! Si tu es fort en histoire et en géographie, cet épisode est fait pour toi. Afficher plus 3:38

2:58 En voiture on ne s’ennuie pas… on joue ! Cet épisode est dédié à tous les poètes en herbe Afficher plus 2:58

2:38 On n’est pas fatigué…. Et on joue encore ! Attention ça va aller vite. Le personnage à trouver est très connu et très populaire. Afficher plus 2:38

2:33 Le plus rapide sera le gagnant On s’intéresse dans cet épisode à un monument très célèbre. Afficher plus 2:33

3:01 Vous êtes prêts et concentrés ? Et hop : une nouvelle devinette ! Dans cet épisode, il va falloir deviner un personnage aussi fascinant qu'attachant. Afficher plus 3:01

2:55 C’est reparti… on joue aux devinettes ! Il y a fort à parier que tu vas trouver très rapidement le personnage de cet épisode. Afficher plus 2:55

2:46 Et hop : une nouvelle énigme Il va falloir que tu trouves une personnalité. Tu es prêt ? On y va ! Afficher plus 2:46

3:15 Et voici une nouvelle devinette ! Cette fois, il va falloir trouver un lieu célèbre... Tu es prêt ? Appuie sur play ! Afficher plus 3:15

2:33 Es-tu vraiment fort en devinette ? Si la réponse est oui, c'est le moment de la prouver. Il va falloir trouver un personnage de fiction. Afficher plus 2:33

2:50 Tu t'ennuies sur la banquette arrière ? Alors jouons ! Dans cet épisode, il sera question d'un personnage célèbre. Ecoute vite pour un savoir plus ! Afficher plus 2:50

3:13 Qui sera le plus rapide ? Voici une nouvelle devinette pour toute la famille. Vous êtes concentrés ? C'est parti ! Afficher plus 3:13

3:21 Devine à qui je pense... et deviens le roi de la banquette arrière ! Attention il va falloir être très concentré. Il s'agit tout de suite de deviner un personnage illustre. Afficher plus 3:21

2:22 Est-ce que tu es fort en géographie ? Si la réponse est oui, c'est le moment de le prouver ! Afficher plus 2:22

3:01 Vous êtes prêts et concentrés ? Et hop : une nouvelle devinette ! Dans cet épisode, il va falloir deviner un personnage aussi fascinant qu'attachant. Afficher plus 3:01

3:15 Tic; tac : oui c'est l'heure d'une nouvelle devinette. Que toute la famille écoute bien... et que le plus fort gagne ! Afficher plus 3:15

2:42 Encore une devinette... qui sera le plus fort ? Il s'agit cette fois de trouver un personnage très sympathique. A toi de jouer ! Afficher plus 2:42

2:17 Attention, il y a peut-être plus fort que toi ! Oui pas de doute, celui ou celle qu'il va falloir deviner est bien plus fort que toi ! Afficher plus 2:17

4:52 Un jeu pour tous les géographes en herbe Tu adores explorer les cartes du monde et les globes terrestres ? Quand tu seras plus grand, tu veux voyager ? Alors tu vas être très fort pour répondre à nos nouvelles devinettes ! Afficher plus 4:52

6:00 C’est l’heure de jouer : voici de nouvelles devinettes ! Il va être question dans cet épisode d’un animal très connu, d’une jeune femme qui va sauver la galaxie ou encore d’une très méchante personne… mais on ne vous en dit pas plus. C’est à vous de jouer ! Afficher plus 6:00

8:16 Détends -toi en voiture avec un beau voyage As-tu déjà rêvé de faire le tour du monde ? De te promener sur une très belle plage, de te balader en montagne ou de découvrir un jungle luxuriante ? C’est possible : il suffit de fermer les yeux et de te laisser guider. Afficher plus 8:16

8:20 C’est l’heure de la relaxation ! Envole-toi au pays de l’imaginaire Devenir un aigle et survoler les plus beaux paysages ou se transformer en chat et sauter de toits en toits : c’est la belle aventure que nous te proposons dans cet épisode plein de découvertes. Afficher plus 8:20

6:27 Jouons en voiture : devine à qui je pense Vous adorez les devinettes mais vous êtes à court d’idée pour occuper vos chères têtes blondes durant les prochains kilomètres ? Dans ce nouvel épisode, il faudra deviner des personnages de jeux vidéo, de livres, de séries télé ou encore de dessin animés. Afficher plus 6:27

7:20 Jouons en voiture à deviner des personnages Sauras-tu trouver quels personnages de livres, de dessins animés ou de jeux vidéo se cachent derrière ces devinettes ? Attention, certaines réponses risquent de fuser très vite ! Afficher plus 7:20

6:43 L'aquitaine en camping-car Rose et Mathis partent en vacances avec leurs parents et leur grand-père Papo en camping-car… Quel plaisir de voyager avec ce papi si créatif ! En route sur l’A A10, direction l’Aquitaine ! Afficher plus 6:43

5:23 Un week-end dans le perche Eliot et sa famille partent pour le week-end, dans leur nouvelle voiture, pour fêter l’anniversaire de papa ! Le petit garçon se fait une joie de ce voyage… Afficher plus 5:23

5:17 Les vacances chez papi et mamie Léon part passer une semaine chez ses grands-parents, près du canal du Midi. Il adore les séjours chez eux. En voiture, il imagine tout ce qu’il va pouvoir faire à leurs côtés ! Afficher plus 5:17

4:19 Jouons en voiture ! La voiture est le lieu idéal pour jouer en famille. Tu aimes les devinettes ? Tu es prêt ? C’est parti ! Afficher plus 4:19

3:28 Un peu de relaxation Tu as du mal à patienter ? La route est encore longue ? Ferme les yeux, écoute, et laisser marcher ton imagination. Afficher plus 3:28

5:18 Jouons en voiture avec des lieux ! La voiture est le lieu idéal pour jouer en famille. Tu aimes les devinettes ? Tu es prêt ? C’est parti pour un deuxième tour de jeu autour des lieux ! Afficher plus 5:18

4:24 Jouons en voiture ! Devinettes autour des animaux La voiture est le lieu idéal pour jouer en famille. Tu aimes les devinettes et les animaux ? Tu es prêt ? C’est parti ! Afficher plus 4:24

5:40 Place à la relaxation La route est encore longue ? Tu as du mal à patienter ? Ferme les yeux, écoute, et laisser marcher ton imagination. Afficher plus 5:40

7:30 Mamie Kado à Paris Jade, Noah et leurs parents ont réservé une surprise à Mamie Kado : ils l’emmènent visiter Paris. En avant pour une joyeuse escapade en famille ! Afficher plus 7:30