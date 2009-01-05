Sur les traces de Gui Gedda, le pape de la cuisine provençale

Ce nouvel épisode de Chemins de Traverse vous propose une immersion dans la cuisine provençale à travers son illustre représentant, le chef Gui Gedda. Direction Bormes-les-Mimosas, un charmant village varois situé entre Toulon et St Tropez, où vit cet emblème de la cuisine française. C’est ici que Gui Gedda, âgé de 93 ans, a écrit son quinzième livre “Une vie frottée d’ail”, aux éditions de l'Epure, accompagné par la gastronome Mayalen Zubillaga. Alors qui de mieux que les auteurs eux-mêmes pour nous guider dans ce voyage culinaire ? Un voyage qui nous emmène aussi au "Musée Escoffier de l'Art Culinaire" à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes Maritimes, où son conservateur, Richard Duvauchelle, nous témoigne son admiration pour celui que l’on surnomme “le pape de la cuisine provençale”. Et pour clore cet épisode, nous allons à Vence, chez le chef Jacques Maximin. Étoilé Michelin pendant près de quarante ans et Meilleur Ouvrier de France, il signe avec tendresse la préface de l’ouvrage de Gui Gedda.

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