Le château de Saché, le refuge de Balzac en Touraine

Moins connu que son grand frère, le château d’Azay-le-Rideau, le château de Saché a été le refuge d’Honoré de Balzac (1799-1850) pendant plus de 20 ans. C’est ici que l’écrivain a puisé son inspiration pour écrire son célèbre roman Le Lys dans la vallée. Texte : Non loin de l’autoroute A85 et de la sortie n°9 Chinon, se cache le château de Saché. Entre 1825 et 1848, Honoré de Balzac a séjourné dans ce petit manoir Renaissance à de nombreuses reprises, invité par son grand ami Jean Margonne. Au cours de longues nuits blanches arrosées de café, Balzac a écrit ici quelques-uns de ses plus grands chefs d’œuvre comme Le Père Goriot ou César Birotteau. Dans ce « vallon tranquille et solitaire », l’écrivain a aussi planté le décor d’un autre de ses très beaux romans : Le Lys dans la vallée.

Afficher plus