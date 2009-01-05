Chemins detraverse
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Chemins de traverse
Le podcast Chemins de traverse vous ouvre les portes de maisons d'écrivains ou vous emmène sur les traces d'artistes dans leurs villes et villages. Au fil des épisodes, marchez dans les pas de ces personnages célèbres et explorez les lieux où ils ont vécu.
Echappez-vous pour emprunter les Chemins de traverse qui ont marqué la vie de vos artistes préférés.
Le château des Rochers, la retraite bucolique de Madame de SévignéC'est à Vitré, en Ille-et-Vilaine, que la plus célèbre des épistolières aimait passer du temps pour écrire. 400 ans après sa naissance, partons à la rencontre de Madame de Sévigné, à qui l'on doit quelques 700 lettres écrites à sa fille dans une correspondance, vive, moderne, parfois excessive, toujours passionnante. Antoinette Peyre, guide conférencière au Château des Rochers, nous apprend à mieux faire connaissance avec cette femme inclassable.
La villa-musée Jean-Honoré FragonardFragonard n'est pas que le nom d'une illustre maison de parfumerie. C'est surtout celui d'un grand peintre du 18ème siècle, maître du style rococo, dont l'emprunte est visible dans toute la ville de Grasse où il est né. Sa quête de liberté et l'influence qui l'a eue sur certains grands peintres impressionnistes dont Jean Renoir l'ont rendu célèbre. Virginie Decorte nous fait découvrir le musée qui lui est consacré en compagnie de Olivier Quiquempois, directeur des musées de la ville de Grasse.
Le Clos des Metz, refuge paisible de Léon BlumC'est une fermette du XVIIIeme siècle, qui appartenait à Jeanne Blum la troisième épouse de Léon Blum, et dans laquelle le couple s'installe en 1945 au sortir de la guerre, après son retour de détention à Buchenwald. L'ancien chef du gouvernement sous le Front populaire a alors plus de 70 ans, il est vieux et fatigué et profite enfin de la tranquillité. Il se consacre à la lecture et l'écriture et continue de prodiguer des conseils aux décideurs politiques. Il y meurt en 1950, à 77 ans. Préservée par sa veuve, la maison devient un musée en 1986. Marine Gibert vous propose de la visiter en compagnie d'Elisa Rousseau, chargée de médiation et de communication à La Maison Léon Blum.
Sur les traces de Gui Gedda, le pape de la cuisine provençaleCe nouvel épisode de Chemins de Traverse vous propose une immersion dans la cuisine provençale à travers son illustre représentant, le chef Gui Gedda. Direction Bormes-les-Mimosas, un charmant village varois situé entre Toulon et St Tropez, où vit cet emblème de la cuisine française. C’est ici que Gui Gedda, âgé de 93 ans, a écrit son quinzième livre “Une vie frottée d’ail”, aux éditions de l'Epure, accompagné par la gastronome Mayalen Zubillaga. Alors qui de mieux que les auteurs eux-mêmes pour nous guider dans ce voyage culinaire ? Un voyage qui nous emmène aussi au "Musée Escoffier de l'Art Culinaire" à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes Maritimes, où son conservateur, Richard Duvauchelle, nous témoigne son admiration pour celui que l’on surnomme “le pape de la cuisine provençale”. Et pour clore cet épisode, nous allons à Vence, chez le chef Jacques Maximin. Étoilé Michelin pendant près de quarante ans et Meilleur Ouvrier de France, il signe avec tendresse la préface de l’ouvrage de Gui Gedda.
"La Maison-monde" de Pierre Loti à RochefortFermée depuis 13 ans, la maison de Pierre Loti à Rochefort vient de rouvrir au terme d'un chantier pharaonique. Les visiteurs peuvent de nouveau découvrir cette demeure incroyable, port d'attache du marin-écrivain qui a sillonné le monde, de Tahiti au Japon, en passant par la Turquie, l'Iran, le Maroc, la Syrie, le Sénégal ou encore l'Inde. L'auteur d'"Aziyadé" et de "Pêcheurs d'Islande" y a créé des décors exotiques ; on y trouve notamment le salon turc, la chambre arabe, la pagode japonaise, la salle chinoise, la salle Renaissance ou encore une mosquée… C'est donc un véritable voyage que vous propose dans cet épisode Marine Gibert en compagnie de Claude Stefani, conservateur de la maison Pierre Loti.
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Du côté de chez ProustCe nouvel épisode de Chemins de Traverse vous propose une immersion dans les souvenirs d'enfance de Marcel Proust. Direction l’Eure et Loir, à la découverte d'un charmant village niché entre Beauce et Perche, et rebaptisé d'après l'œuvre proustienne : Illiers-Combray. Accompagnés d'Anne Imbert, historienne de l'art et secrétaire générale de la Société des Amis de Marcel Proust, poussons les portes de la Maison de Tante Léonie - Musée Marcel Proust, magnifiquement rénovée, et dont on croirait qu'elle abrite encore les paisibles après-midis de lecture au coin du feu dont raffolait, à l'âge de 8-9 ans, le futur auteur de " À la recherche du temps perdu".Lire l'article
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La Provence de Marcel PagnolCette nouvelle balade en compagnie de Nicolas Pagnol, le petit-fils de l'écrivain et cinéaste, nous invite à la découverte des lieux et des paysages qui l'ont tant inspiré. Bienvenue, à Aubagne sa ville natale, au pied du majestueux Garlaban, à la Bastide neuve, l'asile des vacances où la famille Pagnol passait l'été, et dans les ruelles pittoresques de la Treille, où Marcel Pagnol a notamment tourné "Le Cigalon" et "Manon des Sources", et où il repose.Lire l'article
L'antre de Victor Hugo place des Vosges à ParisL'auteur de "Notre-Dame de Paris" vécut avec sa famille dans cet appartement parisien entre 1832 et 1848. Il s'agit aujourd'hui d'un musée qui propose à ses visiteurs une promenade dans l'œuvre et la vie de l'écrivain
La Maison-livre de Colette à Saint-Sauveur-en-PuisayeL'écrivaine est née il y a tout juste 150 ans dans cette maison, au cœur de la Bourgogne, aux côtés notamment de sa mère Sido. C'est là qu'elle a appris à aiguiser ses sens et à cultiver sa liberté de penser. Plusieurs de ses écrits évoquent d'ailleurs ce lieu qui lui fut cher. Marine Gibert vous en propose la visite aux côtés de son guide Frédéric Maget.
Le domaine de La Vergne : " Le petit Avignon " de Maria CasarèsLa comédienne franco-espagnole, immense tragédienne du XXe siècle, a acquis cet ancien domaine viticole en 1961, peu après la mort d'Albert Camus, le grand amour de sa vie. Tout au long de sa carrière, elle est venue s'y reposer et travailler ses rôles. Le site est aujourd'hui dédié au théâtre. Visite guidée avec Johanna Silberstein, co-directrice de la Maison Maria Casarès.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le repaire de Raymond DevosL'humoriste, magicien des mots et funambule de l'absurde, s'est installé dans cette demeure des Yvelines, loin de l'agitation de Paris, en 1963 et y a vécu jusqu'à sa mort en 2006. Ce nouvel épisode de "Chemins de traverse" vous propose une visite de cette Maison-musée en compagnie de Joanna Remy, chargée de projets culturels pour la Fondation Raymond Devos.
Le Clos Lucé, témoin du génie de Léonard de VinciLe maître italien passe les trois dernières années de sa vie dans la Vallée de la Loire, à Amboise, à l’invitation de François 1er. À partir de 1516, il ajoute la touche finale à quelques-unes de ses toiles les plus célèbres, dont La Joconde. Il se consacre également à la recherche en ingénierie, en architecture, en mathématiques, en biologie et en médecine… Le Clos Lucé est aujourd'hui un musée qui regorge de trésors. Le maître des lieux, François Saint Bris, nous emmène visiter ce lieu chargé d'histoire, et percer les mystères de Léonard de Vinci.
La château de By : l'écrin de nature de Rosa BonheurC'est au cœur de la forêt de Fontainebleau, à Thomery en Seine et Marne, que l'artiste a peint la grande majorité de ses toiles, dans un atelier situé dans un grand parc peuplé d'animaux. Dans cet épisode, nous vous emmenons sur les traces de cette peintre superstar du XIXe siècle, libre, indépendante et déterminée. Progressivement tombée dans l’oubli, on commence tout juste à la redécouvrir, comme l'atteste la grande exposition qui lui est consacrée en ce moment et jusqu'au 15 janvier 2023 au Musée d'Orsay à Paris.
Le domaine des Collettes, le havre de paix de RenoirA Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, Pierre-Auguste Renoir a acquis le domaine des Collettes, au milieu des oliviers, en 1907. Ici, dans ce cadre enchanteur, il peint plusieurs centaines de tableaux, malgré sa santé déclinante. Entouré de sa famille, il va y vivre jusqu'à sa mort en 1919.
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La Devinière, la maison d’enfance de François RabelaisS’il y a bien une sortie d’autoroute à ne pas manquer sur l’A85 en Touraine, c’est la sortie n°9 : Azay-le-Rideau ! Elle vous conduit tout droit à Seuilly, un charmant petit village qui abrite la Devinière, la maison d’enfance de François Rabelais. Dans ce nouvel épisode de Chemins de traverse, Vincent Mazoué vous emmène découvrir cette petite demeure rurale, d’aspect plutôt modeste, qui a inspiré Rabelais pour son personnage de Gargantua. Avec Alain Lecomte, le maître des lieux, poussez les portes du musée Rabelais et découvrez la « substantifique moelle » de cette maison champêtre et inspirante !Lire l'article
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Le Prieuré Saint-Cosme, la dernière demeure de Pierre de RonsardDe passage sur l’autoroute A10 à Tours ? Echappez-vous pour aller visiter le Prieuré Saint-Cosme à La Riche. Ce sublime monastère a accueilli Pierre Ronsard, le « prince des poètes », durant les 20 dernières de sa vie. Ce nouvel épisode vous emmène dans l’intimité du fondateur de la Pléiade. Découvrez le Logis de l’auteur de Mignonne, allons voir si la rose, ainsi que les jardins qu’il affectionnait tant.Lire l'article
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Embarquement immédiat pour la Maison NougaroElle ne voulait pas d’un lieu « hommage » avec des costumes de scène exposés dans une vitrine. A Toulouse, Cécile Nougaro, a choisi une péniche pour faire résonner la voix de son père. A deux pas du quartier des Minimes où il a grandi, montez à bord de Sanctanox et découvrez un lieu vivant qui célèbre le poète du swing.Lire l'article
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Le château de Saché, le refuge de Balzac en TouraineMoins connu que son grand frère, le château d’Azay-le-Rideau, le château de Saché a été le refuge d’Honoré de Balzac (1799-1850) pendant plus de 20 ans. C’est ici que l’écrivain a puisé son inspiration pour écrire son célèbre roman Le Lys dans la vallée.Lire l'article
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Les Milandes, le château de Joséphine BakerJoséphine Baker avait deux amours : son pays et Paris. A cela s’ajoute le château des Milandes ! Dans ce nouvel épisode, poussez les portes de ce joyau Renaissance dans lequel a vécu la star. Dans un écrin surplombant la Dordogne, Joséphine Baker a élevé ses 12 enfants, sa « tribu arc-en-ciel ». Découvrez ses robes de scène, sa vie de résistante et son passé d’activiste anti-raciste. Une plongée dans l’intimité d’une grande artiste, femme engagée et mère de famille aimante.Lire l'article
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Dans les pas de Georges Brassens à SèteUne balade sonore sur les traces du chanteur dans sa ville natale : de l’Espace Brassens à sa maison, en passant par l’étang de Thau et sa dernière demeure, le cimetière Le Py… Avec la voix et les chansons du poète de la chanson française.Lire l'article
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Le moulin de Villeneuve, la maison d'Elsa Triolet de Louis AragonA Saint-Arnoult-en-Yvelines, le moulin de Villeneuve a été, au milieu des années 50, le refuge du couple le plus en vue de la littérature française. Poussez les portes de cette maison d’écrivains où plane toujours l’âme du poète et de sa muse.Lire l'article
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La maison natale de Charles Trenet à Narbonne« Mes autres maisons m’appartiennent, mais j’appartiens à celle de Narbonne », racontait Charles Trenet. Découvrez la « maison aux volets verts », celle à laquelle le Fou chantant est resté intimement attaché jusqu’à la fin de sa vie.Lire l'article
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La maison de Balzac à ParisC’est un écrin de verdure caché dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Au 47 de la rue Raynouard, sur les coteaux de l’ancien village de Passy, découvrez la charmante petite maison où l’auteur de La Comédie humaine a vécu entre 1840 et 1847.Lire l'article
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Dans les pas de Boby Lapointe à PézenasA Pézenas, l’esprit du chanteur « farceur » est partout ! Des statues qui rappellent La maman des poissons aux marinières accrochées aux vitrines des magasins. Une balade sur les traces de cet acrobate des mots dans sa ville natale.Lire l'article
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Nohant-Vic, le refuge de George Sand« Je ne vaux pas grand-chose … Et c’est à Nohant que je vaux tout ce que je peux valoir ». La jeune Aurore Dupin est devenue George Sand au château de Nohant-Vic. Poussez les portes de cette belle demeure bourgeoise qui a abrité les amours de la romancière avec Frédéric Chopin et entrez dans l’intimité artistique et familiale de l’auteure de La Mare au Diable.Lire l'article
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Remerciements
Episode "Dans les pas de Georges Brassens à Sète" : Merci à Catherine Mata, directrice de l’Espace Brassens et Bernard Demanet de l’association Cap Brassens pour leur participation. Le Petit cheval est un extrait chanté par la chorale des Petits Ecoliers Chantants de Bondy.
Episode "Le moulin de Villeneuve, la maison d'Elsa Triolet de Louis Aragon" : Merci à Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de la Maison Triolet-Aragon. L’extrait du Cheval Blanc est lu par Caroline Palma, celui des Yeux d’Esla est lu par Patrick Jourdan.
Episode "La maison natale de Charles Trenet à Narbonne" : Merci à Mireille Franc de la Direction du patrimoine et des musées à la Ville de Narbonne.
Episode "La maison de Balzac à Paris" : Merci à Yves Gagneux, directeur de la Maison Balzac L’extrait du Père Goriot est lu par Charlotte Latour, les autres extraits sont issus du musée.
Episode "Dans les pas de Boby Lapointe à Pézenas" : Merci à Tom Belhomme, co-président de l’association Eh ! Dis Boby et à Dany Lapointe, directrice du Printival.
Episode "Nohant-Vic, le refuge de George Sand" : Merci à Vinciane Esslinger, guide conférencière au domaine de George Sand et à Caroline Boutrelle du Centre des monuments nationaux. L’extrait de La Petite Fadette est lu par Charlotte Latour.