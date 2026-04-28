Services et aires, Environnement
Mobilité électrique : nos « Gilets Bleus » de retour pour les week-ends de mai
Vous prendrez l’autoroute à l’occasion des longs week-ends de mai ? Nos « Gilets Bleus » sont de retour sur le réseau VINCI Autoroutes du 30 avril au 25 mai 2026. Leur mission ? Vous accompagner lors de la recharge de votre véhicule électrique et rendre vos trajets longue distance toujours plus fluides et plus sereins.
Pour vos longs trajets de mai sur l’autoroute, nos « Gilets Bleus » à vos côtés pour une recharge électrique en toute sérénité
Le mois de mai, ses ponts… et ses trajets longue distance sur l’autoroute ! Vous serez nombreux à voyager sur notre réseau, dès le week-end du 1er mai et jusqu’à l’Ascension. Si vous roulez en véhicule électrique, la recharge fait désormais partie des gestes du quotidien. Mais lors des périodes de forts trafics, elle peut susciter des interrogations ! C’est le cas si vous empruntez l’autoroute pour la première fois en électrique pour un trajet longue distance. Pour vous permettre de voyager sereinement, nous déployons comme chaque année au printemps notre dispositif « Gilets Bleus ». Un accompagnement concret, humain et rassurant, au service d’un trajet sans stress. Pour rappel, sur le réseau VINCI Autoroutes, toutes les aires de services sont équipées de stations de recharge haute puissance. 44 aires de repos sur les axes les plus fréquentés sont également équipées. Elles sont accessibles 24 h/24 et compatibles avec l’ensemble des standards de recharge.
Du 30 avril au 25 mai 2026 : 26 aires activées sur le réseau VINCI Autoroutes
A l’occasion des week-ends de printemps, l’opération « Gilets Bleus » se déroule du 30 avril au 25 mai 2026 sur 26 aires de services du réseau VINCI Autoroutes. Sur certains week-ends, une trentaine d’aires TotalEnergies activent également ce genre de dispositif. Facilement identifiables, ces équipiers spécialisés dans la mobilité électrique seront présents directement sur les stations de recharge. Leur mission est simple : vous accueillir à votre arrivée sur l’aire, vous orienter vers une borne disponible, expliquer le fonctionnement des équipements et fluidifier l’usage des stations lorsque l’affluence est élevée. Un accompagnement rassurant, accessible gratuitement sur des axes très fréquentés, et ce dans le but de vous assurer un voyage fluide et sans stress.
Des services pensés pour rendre la recharge plus agréable
Au-delà de l’aide à la recharge, nos « électro-équipiers » vous proposeront également quelques attentions pour rendre votre pause encore plus agréable. Une boisson chaude vous sera par exemple offerte lorsque vous vous chargerez sur l’une des stations activées par VINCI Autoroutes. Un geste convivial, en cohérence avec le temps moyen d’une pause recharge sur l’autoroute. Nos équipiers recueilleront également vos avis à travers une enquête. L’objectif ? Mesurer votre taux de satisfaction, identifier vos attentes et continuer à faire évoluer nos services afin de rendre votre expérience la plus satisfaisante possible. Enfin sur certaines aires, un partenariat avec le groupe Bayard permettra aux enfants de repartir avec un magazine jeunesse. De quoi faire de votre pause recharge un moment agréable pour toute la famille !
Découvrez la carte des « Gilets Bleus » les week-ends de printemps sur le réseau VINCI Autoroutes.
Les bons réflexes pour une recharge réussie
- Optimisez votre trajet en planifiant vos arrêts à l’avance à l’aide du système de navigation de votre véhicule ou de l’application Ulys, qui permet de consulter la disponibilité des bornes en temps réel.
- Rechargez votre véhicule à 80%, c’est suffisant ! Vous mettrez autant de temps à gagner les 20% restants, sans réel bénéfice pour la suite de votre trajet.
- Une fois la recharge terminée, penser à libérer la place. Cela permet de fluidifier l’accès aux bornes pour les autres conducteurs. Et pour rappel, en cas de difficulté, les numéros d’assistance des opérateurs sont affichés sur les équipements et les Gilets Bleus sont là pour vous apporter une aide immédiate lorsque l’opération est activée.