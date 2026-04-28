Mobilité électrique : nos « Gilets Bleus » de retour pour les week-ends de mai

Le mois de mai, ses ponts… et ses trajets longue distance sur l’autoroute ! Vous serez nombreux à voyager sur notre réseau, dès le week-end du 1er mai et jusqu’à l’Ascension. Si vous roulez en véhicule électrique, la recharge fait désormais partie des gestes du quotidien. Mais lors des périodes de forts trafics, elle peut susciter des interrogations ! C’est le cas si vous empruntez l’autoroute pour la première fois en électrique pour un trajet longue distance. Pour vous permettre de voyager sereinement, nous déployons comme chaque année au printemps notre dispositif « Gilets Bleus ». Un accompagnement concret, humain et rassurant, au service d’un trajet sans stress. Pour rappel, sur le réseau VINCI Autoroutes, toutes les aires de services sont équipées de stations de recharge haute puissance. 44 aires de repos sur les axes les plus fréquentés sont également équipées. Elles sont accessibles 24 h/24 et compatibles avec l’ensemble des standards de recharge.