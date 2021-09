La collection de podcasts des enfants qui adorent avoir réponse à tout !

Que se passe-t-il quand on a 7 ans et qu'on part pour une longue route en voiture ? On s'ennuie et on demande : "Quand est-ce qu'on arrive ?". Mais quand on s'appelle Nina, et que l'on est à la fois curieuse et rêveuse, cela débouche sur de folles aventures !