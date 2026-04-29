« Occitanie Sud de France » : une pause gourmande les 2 et 13 mai 2026

Et si vous profitiez de votre trajet pour découvrir de délicieuses spécialités régionales d’Occitanie ? L’opération « Occitanie Sud de France » revient les week-ends du 1er mai et de l’Ascension sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Le principe est simple : lors de votre pause, venez découvrir les producteurs locaux installés pour l’occasion sur les aires participantes. Ils vous proposeront un large choix de saveurs locales à déguster (rousquilles catalanes, zézettes de Sète, miel, jus de fruits…). Vous pourrez aussi repartir avec les produits que vous avez aimés avec un sac isotherme offert*. Une initiative originale qui a pour but de vous faire découvrir le patrimoine culinaire de l’Occitanie, tout en prolongeant le temps de la pause, indispensable pour un voyage en toute sécurité.

*dans la limite des stocks disponibles