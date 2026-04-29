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« Occitanie Sud de France » : une pause gourmande les 2 et 13 mai 2026
A l’occasion des week-ends du 1er mai et de l’Ascension, l’opération « Occitanie Sud de France » revient sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Offrez-vous une pause gourmande durant votre trajet et venez rencontrer les producteurs locaux qui vous feront déguster leurs meilleures spécialités !
Les 2 et 13 mai, les « saveurs » d’Occitanie s’invitent lors de votre trajet
Et si vous profitiez de votre trajet pour découvrir de délicieuses spécialités régionales d’Occitanie ? L’opération « Occitanie Sud de France » revient les week-ends du 1er mai et de l’Ascension sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Le principe est simple : lors de votre pause, venez découvrir les producteurs locaux installés pour l’occasion sur les aires participantes. Ils vous proposeront un large choix de saveurs locales à déguster (rousquilles catalanes, zézettes de Sète, miel, jus de fruits…). Vous pourrez aussi repartir avec les produits que vous avez aimés avec un sac isotherme offert*. Une initiative originale qui a pour but de vous faire découvrir le patrimoine culinaire de l’Occitanie, tout en prolongeant le temps de la pause, indispensable pour un voyage en toute sécurité.
*dans la limite des stocks disponibles
Découvrez la liste des aires participantes
Samedi 2 mai 2026 :
- Aire de Montpellier Fabrègues Sud (A9)
- Aire de Narbonne Vinassan Sud (A9)
- Aire de Corbières Nord (A61)
- Aire de Garonne (A62)
- Aire de Frontonnais Nord (A62)
- Aire de Port Lauragais (A62)
Mercredi 13 mai 2026 :
- Aire de Village catalan Est (A9)
- Aire de Narbonne Vinassan Nord (A9)
- Aire d’Ambrussum nord (A9)
- Aire de Béziers Montblanc Nord (A9)
- Aire-jardin des Causses du Lot (A20)
- Aire de Toulouse Sud Sud (A62)