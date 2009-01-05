Sens 1,Sens 2
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Sens 1, Sens 2
Dans le jargon autoroutier, le « sens 1 » et le « sens 2 » désignent le sens, la direction sur une autoroute. Sens 1, Sens 2 est le podcast de l’actualité de VINCI Autoroutes. Au fil des épisodes, découvrez les grands sujets sur la vie de l’entreprise. Poussez les portes de l’univers autoroutier pour découvrir nos métiers. Découvrez le quotidien des équipes qui œuvrent pour vous permettre de #BienVoyager.
En immersion avec Charlie, patrouilleur sur l’autoroute A11Pour saisir le quotidien des femmes et des hommes en jaune, nous avons suivi pendant une journée Charlie Cabaret, agent autoroutier chez VINCI Autoroutes. L’occasion de mieux comprendre à quoi sont exposés quotidiennement les « anges gardiens de l’autoroute ». Vitesse, non-respect du corridor de sécurité, usage du téléphone… ces comportements irresponsables peuvent être à l’origine d’accidents parfois dramatiques. Un fourgon d’intervention est percuté chaque semaine, en moyenne, sur le réseau VINCI Autoroutes.
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Sur la piste du Grand Hamster en AlsaceC’est un petit mammifère emblème de toute une région ! En quelques décennies, le Grand hamster ou hamster d’Alsace est passé de nuisible à espèce en danger critique d’extinction. Il bénéficie à ce titre d’un programme de sauvegarde piloté par VINCI Autoroutes et expliqué dans cet épisode par les artisans de cette belle aventure. Cap sur Ittenheim, non loin de Strasbourg, près de l’A355 : Sur la piste du Grand hamster, en Alsace !Lire l'article
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Jardins de la voie romaineEt si, d’un chantier autoroutier, pouvait sortir un jardin ? En 2009, à la fin des travaux de l’autoroute A19, un terrain inutilisé est devenu le point de départ d’un projet inédit mêlant agriculture bio, insertion professionnelle et solidarité. Dans ce nouvel épisode du podcast Sens1, Sens2, partez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre « Les Jardins de la Voie romaine ».Lire l'article
Une journée à l’Ecole des Métiers de l’AutorouteL’EMA, l’Ecole des Métiers de l’Autoroute, forme les hommes et femmes en jaune qui interviennent au quotidien pour votre sécurité. Elle propose également son expertise à d’autres métiers (dépanneurs, pompiers, gendarmes…) eux-aussi exposés lorsqu’ils interviennent sur l’autoroute. Plongez dans le quotidien de ce centre de formation implanté à Brive-la-Gaillarde à l’occasion d’une journée consacrée à la pose de balisage. Embarquez à bord d’un fourgon d’intervention au cœur d’un exercice et découvrez le témoignage des « élèves » stagiaires et de leurs formateurs qui font vivre ce lieu d’apprentissage et de transmission unique en France.
Le témoignage d’Hélène Dubois, femme en jaune victime d’un heurt de fourgonLe 13 décembre 2018, Hélène Dubois, ouvrier autoroutier chez VINCI Autoroutes, était victime d’un grave accident dans l’exercice de son métier, sur l’autoroute A8. Vers 4h30 du matin, alors qu’elle intervenait avec l’un de ses collègues entre Cannes-La Bocca et Mougins, leur fourgon a été violemment percuté par un poids lourd qui a franchi une zone de travaux, et ce alors qu’un balisage était en place. Hélène Dubois et son collègue ont été grièvement blessés. 4 ans et demi après son accident, Hélène Dubois a accepté de témoigner au nom de ces « anges gardiens de la route ». Agents autoroutiers, dépanneurs, pompiers, gendarmes… chaque jour, ces hommes et ces femmes interviennent pour la sécurité de tous mais se trouvent exposés et vulnérables à cause de l’imprudence de certains conducteurs.
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Viabilité hivernale : comment VINCI Autoroutes se mobilise pour vous permettre de rouler en toute sécurité l'hiver« V.H », comme viabilité hivernale… Deux lettres qui, chaque hiver, donnent le ton d’une mobilisation particulière chez VINCI Autoroutes. Chaque année, plus de 2000 collaborateurs se mobilisent pour vous permettre de rouler en toute sécurité, malgré les aléas climatiques. Comment anticipent-ils les phénomènes météo ? Comment sont traitées les voies de l’autoroute ? Quelle chaîne d’information se met en place lors d’un épisode neigeux ? Plongez dans les coulisses de la viabilité hivernale dans ce nouvel épisode de Sens 1, Sens 2.Lire l'article
Electromobilité : comment VINCI Autoroutes accélère le déploiement des bornes de recharge sur son réseau ?La mobilité électrique est un levier important pour décarboner les transports. VINCI Autoroutes accélère le déploiement des bornes de recharge électrique sur ses aires de services. Notre objectif ? Permettre à nos clients d’effectuer de longs trajets sur autoroute en leur offrant la même expérience qu’à bord d’une voiture thermique. Avec quels types de bornes ? Pour quelle puissance ? Et avec quels partenaires pour mener à bien les opérations de raccordement ? Ce nouvel épisode de Sens 1, Sens 2 vous fait découvrir les coulisses du déploiement des bornes de recharge chez VINCI Autoroutes.
Comment VINCI Autoroutes favorise l’économie circulaire au sein de ses activités ?Avec la lutte contre le changement climatique et la préservation des milieux naturels, l’économie circulaire est le 3ème pilier de l’Ambition Environnement 2030 de VINCI Autoroutes. Tri des déchets sur les aires, aires « zéro plastique », utilisation du « nudge » pour la signalétique… Ce nouvel épisode vous emmène découvrir les actions concrètes menées par VINCI Autoroutes dans ce volet environnemental de premier plan.
Le Contournement ouest de Strasbourg, une autoroute de nouvelle générationL’A355 est la nouvelle autoroute qui va contourner Strasbourg par l’Ouest pour accueillir le trafic de transit circulant jusqu’ici sur l’A35 (rebaptisée M35). A quoi va ressembler cette nouvelle autoroute A355 ? Quelles sont ses grandes caractéristiques environnementales ? En quoi est-ce une autoroute « connectée » ? Sens 1, Sens 2 vous emmène dans les coulisses de cette autoroute de nouvelle génération.