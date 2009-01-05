Sens 1, Sens 2

Le témoignage d’Hélène Dubois, femme en jaune victime d’un heurt de fourgon

Le 13 décembre 2018, Hélène Dubois, ouvrier autoroutier chez VINCI Autoroutes, était victime d’un grave accident dans l’exercice de son métier, sur l’autoroute A8. Vers 4h30 du matin, alors qu’elle intervenait avec l’un de ses collègues entre Cannes-La Bocca et Mougins, leur fourgon a été violemment percuté par un poids lourd qui a franchi une zone de travaux, et ce alors qu’un balisage était en place. Hélène Dubois et son collègue ont été grièvement blessés. 4 ans et demi après son accident, Hélène Dubois a accepté de témoigner au nom de ces « anges gardiens de la route ». Agents autoroutiers, dépanneurs, pompiers, gendarmes… chaque jour, ces hommes et ces femmes interviennent pour la sécurité de tous mais se trouvent exposés et vulnérables à cause de l’imprudence de certains conducteurs.

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