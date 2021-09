Episode 1 :

Titre original : I only Want be with you (Paroles Ivor Raymonde ; Musique Michael Hawker)



Le code de la route c’est pas compliqué

Celui qui vient de droite a priorité

Avant de franchir une intersection

Tu ralentis et tu redoubles d’attention

Ne jamais refuser, de laisser la priorité;



Il arrivera que des panneaux

T’indiquent que « là c’est toi qui passes »

A l’auto-école tu les apprendras

Alors en toute confiance tu pourras rouler



Conduire tranquillou sur les routes de France

Sans jamais oublier, de laisser la priorité!





Episode 2 :

Titre original : Alors on danse (Paroles et Musique Stromae)



Garde nos distances

Qui dit trop près dit trop bête

Dit pas l’temps de réaction

Y’en a des qui disent « t’inquiète, je gère, je maîtrise c’est bon! »

Ils font des appels de phare pour qu ‘ça bouge de là devant,

Mais nous on joue la prudence



On garde nos distances

Garde nos distances

On garde nos distances

Garde nos distances



Route mouillée chaussée glissante

Pas assez d’temps pour s’arrêter

Entre nous deux bandes blanches un gage de sécurité

C’est comme les gestes barrières les carambolages évités

C’est l’évidence



On garde nos distances

Garde nos distances

On garde nos distances

Garde nos distances





Episode 3 :

Titre original : On s’attache (Paroles Bruno Dandrimont / Lionel Florence ; Musique Christophe Martichon )



De ville en ville

On roule tranquilles

On sait que voiture rime avec ceinture

Rien d’plus facile

Et si jamais on pile

Ca nous protègera des blessures

Un clic ça vaut mieux qu’un choc

Voilà pourquoi,

Voilà pourquoi Maman Papa faut:



Qu’on s’attache en voiture Simone

Roulez jeunesse pas b’soin d’en faire des tonnes

Faut juste

Qu’on s’attache

C’est pas très fashion

Mais ça sauve la vie si on nous tamponne…





Episode 4 :

Titre original : Sur la route de Memphis (Paroles Claude Moine ; Musique Pierre Papadiamandis)



Sur le bitume de la chaussée

L’essentiel est de bien adhérer

Pas question d’faire des caprices

Pas de pneus hors service



Pas sur gonflés ni sous gonflés

Juste ce qu’il faut d’air pour rouler

Même pour faire Bordeaux Senlis

Pas de pneus hors service



Roulez jeunesse ça tient la route qu’il pleuve qu’il vente,

Conduite en souplesse stabilité même à cent trente,

Comme on change nos chaussures usées

Il est formellement déconseillé

D’rouler avec des pneus lisses,

Pas de pneus hors service



On imaginerait pas jouer

Au foot avec un ballon dégonflé

Imaginez le supplice

Pas de pneus hors service



En plein mois d’août, ou quand il neige pour gravir les pentes,

Nos pneus c’est comme des semelles anti-dérapantes…





Episode 5 :

Titre original : Il est libre Max (Paroles et Musique Hervé Cristiani)



Est-ce que tu peux conduire ton smartphone à la main?

Eh non j’ai besoin d’mes deux mains pour conduire

Avec une oreillette est-ce que ce serait bien?

C’est pas autorisé voilà c’qui peut servir



Mode conduite c’est l’max

C’est l’appli qui répond et nous on peut rouler

Mais comment faire alors si tu dois lire un texto?



Je ne dois jamais quitter la route des yeux

Tiens une aire de repos ça pouvait pas tomber mieux

J’pourrai lire et répondre sans que ce soit dangereux



Mode conduite c’est l’max

On répond avant tout de la sécurité





Episode 6 :

Titre original : Les histoires d’A (C.Ringer – F.Chichin)



Pas la peine d’appuyer sur l’champignon comme ça

Les fous du volant an an an sur la route ça ne nous plaît pas

J’sais bien qu’ t’es pressé que t’es attendu mais

Ménage ta vie et ton carbu yéyéyé



Les excès d’vi, les excès d’vi

Les excès d’vitesse finissent mal

Les excès d’vitesse finissent mal en général





Episode 7 :

Titre original : Ce soir je serai la plus belle (Ch.Aznavourian- G.Garvarentz)



La route c’est pas une poubelle

Laisse pas tes déchets, déchets,

Si tu veux la route plus belle

Garde tes papiers, tes vieux papiers



Comme à la maison épluchure verre et plastique

Il faudra pas tout mélanger

Quand nous ferons la pose ça ne fait aucun doute

Nous trouverons de quoi trier…





Episode 8 :

Titre original : Passer ma route (Maxime Leforestier)



Franchir la ligne continue faire la course en tête?

Rien à gagner seulement des points perdus

Manoeuvre bien maîtrisée, pas la conquête

L’attaque de la diligence on n’en veut plus



Je peux dépasser sur la route

Prudence toujours contrôle parfait

Je peux dépasser quand plus de doute

Angle mort vérifié





Episode 9 :

Titre original : J’aime les filles (J.Lanzmann/J.Dutronc)



J’reste sur la file de droite

J’reste sur ma file, si j’dépasse pas

J’reste sur ma file, je slalom pas

J’reste sur ma file, je déboite pas



Sur autoroute quand ça roule bien

J’fais pas l’kéké j’fais pas l’malin

Si j’roule à moins de 80

La file de gauche ne sert à rien



J’conduis comme je suis, comme j’suis dans la vie

Quand y’a plusieurs voies, je fais le bon choix…





Episode 10 :

Titre original : Tout le bonheur du monde (Sinsemillia)



Si tu aimes quand ton moteur gronde faut passer chez l’mécanicien

Même à 2000 tours seconde pas oublier le liquide de freins.

Si tu aimes quand ton moteur gronde faut passer chez l’mécanicien

Idem pour faire le tour du monde ou tes trajets du quotidien



Pour rouler cool sur les chemins

Pour pas céder à la panique

N’attends pas le contrôle technique

Si tu veux garder le sourire

Un carnet d’entretien à jour

T’évite les incidents d’parcours

Pas b’soin de compter sur les anges

Pour un graissage pour une vidange



Si tu aimes quand ton moteur gronde faut passer chez l’mécanicien

Même à 2000 tours seconde pas oublier le liquide de freins.

Si tu aimes quand ton moteur gronde faut passer chez l’mécanicien

Idem pour faire le tour du monde ou tes trajets du quotidien