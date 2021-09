La Route Napoléon, à la poursuite de l’empereur

de Golfe-Juan à Grasse

« Salut France, terre de braves ! » s’exclame Napoléon en débarquant à Golfe-Juan, le 1er mars 1815. Petite baie mélancolique et charmante, d’après Victor Hugo, Golfe-Juan est choisie pour sa discrétion : il ne s’agit alors que d’un village de pêcheurs comptant une quarantaine d’âmes, et Napoléon peut accoster en plein jour sans être inquiété. Depuis le passage de l’Empereur, le petit village a en effet bien changé. Dans la baie de Golfe-Juan, entre le cap d’Antibes et les îles de Lérins, les plages du Midi, autrefois désertes, sont désormais bordées par des restaurants, magasins de souvenirs et clubs de sports nautiques.



Dès le soir du 1er mars, Napoléon quitte Golfe-Juan et rejoint Cannes. Si la rue du Bivouac, à deux pas de la Croisette, ne rappelle que par son nom le passage de Napoléon, le Suquet vous renvoie lui au temps passé, avec ses petites ruelles pavées, sa tour de défense et les vestiges du château médiéval.



Craignant d’être arrêté par l’armée royaliste, Napoléon ne s’attarde pas à Cannes et prend la route de Grasse, moins fréquentée que celle du Rhône. Arrivé à Grasse, il évite le centre-ville et fait halte au plateau de Roquevignon. Le cœur de la ville est pourtant à découvrir, avec sa charmante église romane, faite de pierres claires, et la maison du peintre Fragonard. Entourée de lavande, Grasse est connue comme la ville du parfum. C’est dans la maison Galimard, parfumeur depuis 1747, que vous retrouvez l’Empereur, honoré par la fragrance Napoléon 1815, avec un cœur de rose, de jasmin et de patchouli. Le parfum de la victoire ?



Toujours soucieux d’éviter les grandes routes, Napoléon et sa troupe empruntent de mauvais chemins muletiers, aujourd’hui devenus de jolis sentiers de randonnée. A Saint-Vallier-de-Thiey, Napoléon s’assoit sur un banc de pierre, aujourd’hui considéré Monument historique. A Séranon, il fait encore mieux et dort, tout habillé, sur un fauteuil du château de Broundet. Si la forteresse est aujourd’hui une ruine, le fauteuil est encore en bon état ! Plutôt que de vous y installer, lancez-vous, à pied, à cheval ou à vélo, à la découverte de la nature environnante, garrigue, forêt de pins ou plateaux calcaires.