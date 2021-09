La Devinière, musée Rabelais

Quittez le Logis et pénétrez dans le pigeonnier-grange. Avec son toit en tuiles de terre cuite courbe et ses 288 boulins, des petites cavités pouvant accueillir chacune un couple de pigeons, c’est le lieu le plus emblématique de La Devinière ! « Le nombre de boulins est d’ailleurs révélateur de la fortune du maître des lieux », souligne Alain Lecomte. Le pigeonnier-grange a été transformé en musée qui retrace différentes étapes de la vie de Rabelais. Saviez-vous que l’écrivain humaniste avait aussi été médecin ? Découvrez les silènes, ces boîtes d’apothicaires en bois soigneusement peintes à la main qui renferment les remèdes de l’époque. Levez la tête et admirez sur les murs les célèbres affiches rabelaisiennes. Réalisées au XIXe siècle par Gustave Doré ou Albert Robida, elles mettent en scène Gargantua, le géant de Rabelais.