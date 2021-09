La maison natale de Charles Trenet

Au deuxième et dernier étage de la maison, plongez dans le jardin secret du grand Charles. Avancez dans le vestibule et découvrez les nombreuses photos et autographes de ses amis artistes comme Charles Aznavour ou encore Maurice Chevalier… La chambre toute proche avec son mobilier d’époque en osier est celle de son enfance. « Adulte, quand il revient à Narbonne, c’est ici qu’il aime se réfugier, précise Mireille Franc. Il écoute le vent de la mer s’engouffrer par la cheminée et faire craquer les meubles ». Pour clore votre visite, ne manquez le karaoké qui marque la fin du parcours. Devant un micro ancien, sélectionnez votre tube préféré, Boom, Y’a de la joie, Le soleil et la lune et laissez-vous guider par les paroles qui défilent sur l’écran. Alors, prêts à pousser la chansonnette ?

Découvrez aussi l’hommage à Charles Trenet sur l’aire de Narbonne-Vinassan Sud, sur l’autoroute A9