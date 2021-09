Espace Georges Brassens

Poursuivez votre balade en vous rendant au phare de Roquerols, dans l’étang de Thau. Si Brassens appréciait la mer, il aimait en particulier l’étang de Thau. Avec Henri Delpont, Emile Miramont et les autres copains d’enfance, le chanteur en fait son lieu de baignade privilégié. « Il pêche des crabes et ramasse des moules sur les rochers, raconte Catherine Mata. Sa mère Elvira lui préparait ensuite des beignets de moules, un rituel qu’il a conservé jusqu’à la fin de sa vie ». Pour clore votre périple et rendre hommage à ce grand artiste, dirigez-vous vers sa dernière demeure. Face à l’étang de Thau, Georges Brassens repose au cimetière Le Py depuis le 29 octobre 1981. Recueillez-vous devant sa tombe où il est enterré aux côtés de sa famille et Joha Heiman, dite Püppshen (petite poupée), le grand amour de sa vie… Dans sa célèbre chanson Supplique pour être enterré à la plage de Sète, Georges Brassens raconte vouloir être enterré sur la plage de la Corniche avec un pin parasol. Son vœu est presque exaucé avec ce tableau représentant un arbre, posé sur tombe, signé de l’artiste sétois Pierre François. Découvrez aussi l’hommage à Georges Brassens sur l’aire de Loupian, sur l’autoroute A9.