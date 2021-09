La maison de Balzac

Depuis le 47 de la rue Raynouard, descendez quelques marches et découvrez ce véritable « trésor » situé dans l’ancien village de Passy. Au milieu des immeubles, dans ce quartier chic parisien, se cache une charmante petite maison aux volets verts. C’est ici que le grand écrivain Honoré de Balzac (1799-1850) a vécu entre 1840 et 1847. « Acculé par les dettes, il se réfugie ici pour fuir ses créanciers, explique Yves Gagneux, le directeur de la Maison Balzac. Il prend d’ailleurs un pseudonyme et se fait appeler M. de Breugnol ». Avant de découvrir l’intérieur de la maison, arrêtez quelques instants dans le jardin et profitez de la vue imprenable sur la Tour Eiffel. Même si Balzac n’a pas connu le monument inauguré 39 ans après sa mort en 1889, il cueillait dans ce jardin des petites violettes et aimait s’y reposer, à l’abri des regards de la rue.