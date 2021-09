La Maison Nougaro

Poursuivez la visite et plongez dans son intimité. La péniche Sanctanox rassemble plusieurs objets ayant appartenu à Claude Nougaro comme ce stylo en argent, offert par ses techniciens et ses musiciens. Arrêtez-vous devant les très beaux dessins réalisés par le chanteur. Après un concert, le boxeur des mots aimait prendre le temps de dessiner, il appelait ce moment sa « gambade parallèle ». Descendez quelques marches et caressez du doigt la Victoire de la Musique reçue en 1988 pour l’album Nougayork. Le disque, enregistré à New-York et réalisé par le producteur de jazz Philippe Saisse, marque le grand retour sur le devant de la scène du chanteur toulousain. Juste à côté, se trouve une sculpture recto verso du Coq et la pendule, clin d’œil à la chanson qui figure sur l’album Assez !, sorti en 1980. En levant la tête, vous apercevrez des télégrammes qui datent des débuts de Claude Nougaro à l’Olympia et à Bobino, envoyés par ses amis artistes. Parmi eux, celui de Jean Yanne souhaitant à Claude Nougaro « un succès aussi explosif que sa machine à laver », référence à une mésaventure domestique arrivée à l’interprète d’Armstrong !