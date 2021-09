Le musée Balzac – Château de Saché

Poussez la porte de ce petit manoir datant du XVe siècle et découvrez le château de Saché. Honoré de Balzac (1799-1850) y séjournera une dizaine de fois entre 1825 et 1848, invité par son ami le propriétaire des lieux, Jean Margonne. Montez le grand escalier datant du XVIIe siècle, le même que Balzac a emprunté lors de ses venues à Saché, et pénétrez dans le vestibule où trône un buste de l’auteur de La Comédie humaine. Ce vestibule s’ouvre sur le grand salon. « Observez les tables de tric-trac, explique Isabelle Lamy, la directrice du musée Balzac – château de Saché. Elles font référence à ce jeu présent dans le roman Le Lys dans la vallée ». Le saviez-vous ? Le château de Saché a servi d’inspiration à Balzac pour situer l’action de son récit dans le cadre idyllique de la vallée de l’Indre.

Visitez la chambre où il a écrit ses plus grands textes

Poursuivez la visite et découvrez l’une des pièces les plus émouvantes du château : la chambre où Balzac a séjourné lors de ses visites en Touraine. L’espace est sobrement meublé d’un lit, d’un fauteuil de type Bergère et d’un bureau. « Balzac disait lui-même qu’il vivait à Saché comme un moine dans un monastère », raconte Isabelle Lamy. Véritable bourreau de travail, l’écrivain était capable de travailler quinze à seize heures par jour. Dans cette petite pièce donnant sur un vallon bordé de chênes plusieurs fois centenaires, Honoré de Balzac a composé quelques-uns des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature du XVIIIe siècle comme Le Père Goriot, Illusions perdues ou encore César Birotteau.