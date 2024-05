« La Bastide Neuve c’est un grand cabanon qui est fait de chaux, avec un crépi un peu rouge. Elle date du début du XIXe. » Nicolas Pagnol est en charge de sa restauration et tente de la reproduire la plus fidèlement possible. Les visiteurs pourront, une fois les travaux terminés, ressentir l’esprit joyeux d’un jeune Marcel Pagnol, courant et riant aux éclats, sous les rayons du soleil de Provence. La Tête Ronde, le Taoumé, la Grotte du Grosibou… les alentours de La Bastide Neuve regorgent de paysages qui ont bercé l’enfance de l’écrivain.