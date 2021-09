©L’A-Musée Boby Lapointe

Partir sur les traces de Boby Lapointe à Pézenas, c’est aussi découvrir des clins d’œil au chanteur à chaque coin de rue. Il n’est pas rare d’apercevoir des marinières – son vêtement fétiche - exposées en vitrine. En 2004, plusieurs artistes lui ont rendu hommage en créant 6 statues à travers les rues de la ville. « L’une d’elle rend hommage à La Maman des poissons, l’une des chansons les plus célèbres de Boby Lapointe écrite en 1971 », précise Tom Belhomme. Quelques rues plus loin, arrêtez-vous devant certes superbe fresque représentant un Boby rieur et signée de l’artiste Terence Torres. Avant de quitter Pézenas, dirigez-vous vers le cimetière où repose cet amoureux des mots depuis le 29 juin 1972. Sur sa tombe, sont gravés ces mots : « Il voulait jouer de l’hélicon », en référence à une autre de ses célèbres chansons… Découvrez aussi l’hommage à Boby Lapointe sur l’aire de Béziers Montblanc nord sur l’autoroute A9