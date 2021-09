Maison Elsa Triolet-Aragon

Quittez le bureau de Louis Aragon et découvrez la salle à manger. A peine franchi le seuil, laissez-vous bercer par le bruissement de l’eau. « La particularité de la salle à manger est qu’elle est traversée par une rivière, explique Guillaume Roubaud-Quashie. Derrière ce hublot coule la Rémarde qui a donné à ce lieu sa vocation de moulin ». Autour d’une grande table à manger, se retrouvent ici Maurice Druon ou encore Edmonde Charles-Roux. On parle arts et littérature au milieu des livres qui recouvrent les murs. La maison en compte 30 000, soit la bibliothèque complète de Louis Aragon et Elsa Triolet. Devant la cheminée, vous ressentez presque la présence du couple qui reçoit ici ses amis devant les poteries originales de Picasso. Imaginez les soirées enfumées et les conversations, tard dans la nuit, avec en toile de fond les poèmes de Louis Aragon mis en musique par Brassens, Ferrat ou Ferré…