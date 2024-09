La visite se poursuit dans la cuisine où le jeune Marcel passait du temps à lire : « On a écrit plusieurs livres de cuisine à partir de l’œuvre de Marcel Proust. Il n’était pas indifférent aux gouts, aux odeurs, c’était un homme d’une extraordinaire sensibilité. » La boucle est bouclée dans la chambre d’Élisabeth Amiot, reconstituée fidèlement, où Marcel Proust était invité à prendre le thé et une madeleine avant la messe du dimanche.



À l’étage se trouve le musée, où les visiteurs peuvent s’attarder pour écouter une lecture de l’un des textes de Marcel Proust par des comédiens de la Comédie Française. Le périple proustien s’achève dans le jardin où Marine Gibert quitte Anne Imbert pour se rendre au « Pré Catelan » et suivre, un moment de plus, les pas de l’écrivain.