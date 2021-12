Découvrez ensuite l’un des trésors du château des Milandes : la salle de bain de Joséphine Baker. La star l’a faite construire en 1949, en prolongement de sa chambre. Elle imagine une pièce noire et or, aux couleurs de son parfum préféré : Arpège de Jeanne Lanvin. Avec ses carreaux en pâte de verre de Murano et son plafond en forme de vagues dessinées à la feuille d’or, cette salle de bain rayonnante est un véritable chef d’œuvre Art déco. Montez d’un étage et pénétrez un peu plus dans l’intimité de Joséphine Baker. La chambre d’enfant qui s’offre à vous est celle d’Akio, le fils aîné de la chanteuse et de son mari, Jo Bouillon. A partir des années 50, le couple adopte 12 enfants venus du monde entier… Joséphine l’appellera sa « tribu arc-en-ciel ». Admirez les photos de l’artiste en famille où se dégage l’amour inconditionnel d’une mère pour ses enfants. Dans la cuisine, autre pièce maîtresse du château, observez le carrelage qui s’étend sur l’un des murs. Il représente toutes sortes de fruits, de légumes ou d’animaux. Tout en prenant leur repas, les enfants installés sur la grande table pouvaient ainsi s’instruire en apprenant le nom des aliments.