Le domaine de George Sand

C’est à Nohant-Vic, au cœur de la Vallée noire, que se dresse l’une des plus belles maisons d’écrivains en Centre-Val de Loire. George Sand (1804-1876), figure de la littérature du XIXe siècle, en a fait son refuge et un lieu de création où elle a accueilli de nombreux artistes. A peine franchi la grille d’entrée, vous êtes saisi par la beauté du lieu ! « Cette bâtisse a été achetée par sa grand-mère paternelle après la Révolution française, explique Vinciane Esslinger, guide conférencière au domaine. George Sand y passe son enfance puis reçoit Nohant en héritage ». De pièces en pièces, entrez dans l’intimité de cette femme libre et engagée. Dans son boudoir, la table de travail qu’elle s’est aménagée à côté de la chambre de ses enfants (Maurice et Solange) est restée intacte. « C’est ici qu’elle écrit Indiana, publié en mai 1832, le roman qui va lancer sa carrière, puis Valentine qui conforte le succès de l’étoile montante », ajoute Vinciane Esslinger. Née Aurore Dupin, elle décide de prendre un pseudonyme masculin pour être publiée plus facilement. Ce sera George Sand, une grande écrivaine est née.