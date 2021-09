Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard

Pénétrez à l’intérieur du parvis du Prieuré Saint-Cosme et découvrez ce monastère qui fut, à la Renaissance, la dernière demeure de Pierre de Ronsard (1524-1585). Durant les vingt dernières années de sa vie, le poète officiel du roi est en effet nommé prieur de cette petite communauté d’une dizaine de moines. Dans ce cadre baigné de silence, traversez d’abord une haie de douze figuiers. Ils recouvrent le cimetière des laïcs, découvert lors de fouilles archéologiques menées entre 2009 et 2013. Celui qui est surnommé « le prince des poètes et le poète des princes » repose dans l’ancienne église du Prieuré Saint-Cosme. Recueillez-vous devant sa tombe et découvrez avec émotion l’épitaphe qu’il a lui-même composée et qui commence par ces mots : « Ronsard repose ici, qui, hardi dès l’enfance, détourna d’Hélicon les muses en la France… ».