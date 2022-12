Vous avez l’habitude, au quotidien, de trier vos déchets comme les déchets ménagers, les emballages ou le verre ? Mais triez-vous vos « biodéchets » ? Depuis 2010, la loi* impose le tri à la source et la valorisation des biodéchets pour ceux qui en produisent le plus. Or cette réglementation va prochainement évoluer pour tous nous concerner dans notre vie quotidienne mais aussi sur l’autoroute ! Concrètement, l’obligation de tri à la source et de valorisation des biodéchets concernera un certain nombre d’aires de services à partir du 1er janvier 2023. Les aires de repos ainsi que chaque foyer domestique devront s’y soumettre à partir du 1er janvier 2024. Pour vous accompagner au mieux dans l’évolution de ces pratiques, VINCI Autoroutes va mener un audit sur 6 aires de son réseau auprès de ses équipes et ses partenaires. Nous lançons par ailleurs une enquête pour connaître, au plus près, vos habitudes en matière de gestion des biodéchets et savoir quelles sont vos attentes sur les futurs dispositifs de collecte qui seront installés sur nos aires.