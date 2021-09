La première règle est de ne surtout pas jeter vos mégots n’importe où ! En conduisant sur route ou sur autoroute, il ne faut jamais jeter sa cigarette éteinte par la fenêtre. 12% des Français avouent jeter leur mégot par la fenêtre de leur voiture, ce qui représente plus d’un fumeur sur trois*. Or ce geste est clairement à bannir de nos habitudes. Le saviez-vous ? Un mégot jeté dans la nature peut mettre jusqu’à 12 ans pour se décomposer ! Autre chiffre évocateur, un mégot peut polluer à lui seul 500 litres d’eau. Sans compter que jeter un mégot par la fenêtre peut avoir des conséquences désastreuses en périodes de canicule et de sécheresse, particulièrement propices aux incendies.



Pas de cendrier sous la main ? Pensez au cendrier de poche

La solution est donc de voyager avec un cendrier de poche. Pratique, il vous permet d’y jeter votre mégot si vous n’avez pas de cendrier à portée de main. Lors de votre pause sur nos aires de services, des cendriers sont à votre disposition non loin des boutiques. En Languedoc-Roussillon, une expérimentation est menée depuis janvier 2019 sur les aires de repos. Vous voyagez du côté de Narbonne, Carcassonne, Sète ou Rivesaltes, sur les autoroutes A9 et A61 ? Lors de votre pause sur les aires présentes dans ces secteurs, des dispositifs vous incitent à jeter au bon endroit ! Une question vous est posée sur un panneau. Par exemple : « Selon vous, combien d’hectares de forêt ont brûlé en 2017 sur notre département ? ». Vous avez alors le choix entre deux réponses : « 500 hectares, soit l’équivalent de 1000 terrains de football » ou « 1000 hectares, soit l’équivalent de 2000 terrains de football ». Il vous suffit de voter en plaçant votre mégot dans le tube correspondant. Même si vous n’avez pas la bonne réponse, votre mégot aura été collecté dans un conteneur prévu à cet effet.



Le mobilier urbain, une seconde vie pour les mégots

Le saviez-vous ? Vos cigarettes une fois terminées peuvent avoir une seconde vie ! En France, la société MéGO s’est spécialisée dans le tri et le recyclage des mégots de cigarettes. Vous voyagez sur l’autoroute A7 ? Faites-une pause sur l’aire de Lançon de Provence. Vous y découvrirez un mobilier urbain entièrement réalisé à partir de mégots recyclés. Pour ce faire, la société MéGO utilise un procédé de dépollution et de recyclage unique des filtres de cigarettes qui permet d’obtenir un matériau breveté : le PlastiGO. Ce nouveau concept permet ensuite de créer des tables et des chaises confortables dans lesquelles vous pouvez vous installer lors de vos pauses sur l’autoroute ! Un bel exemple d’économie vertueuse pour en finir avec le jet de mégots dans la nature !