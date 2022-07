Si le tri sélectif n’a aucun secret pour vous, faites une pause sur les aires de Cambarette (autoroute A8 dans le sens Nice > Cannes) et Saulce (autoroute A7 dans le sens Marseille > Lyon). Tous les week-ends, du 16 juillet au 21 août, tentez votre chance en participant au grand jeu « Eni (cœur) le tri ». A gagner : des séjours écolo-chic pour toute la famille à découvrir sur la plateforme Naturabox et des centaines d’autres cadeaux.



Pour lutter contre le réchauffement climatique, le tri et le recyclage des déchets font partie intégrante de notre quotidien. Sur l’autoroute aussi, nous veillons à mettre en place de bonnes pratiques ! La totalité de nos aires de services et de repos sont dotées de dispositifs de collecte sélective. En triant vos déchets lors de vos pauses sur l’autoroute, faites un geste pour la planète.



Précurseur avec la démarche #zeroplastique, ENI a développé de nombreuses initiatives visant à réduire les plastiques, et plus globalement les quantités de déchets sur ses aires de Saulce et Cambarette. Dans le cadre de ce projet, ENI vous propose un grand jeu-concours destiné à bien trier ses déchets pour qu’ils soient ensuite correctement valorisés. Cette initiative s’inscrit pleinement dans l’engagement Ambition environnement 2030 de VINCI Autoroutes sur le thème « Favoriser l’économie circulaire ».