Lancée en 2019, notre politique environnementale intitulée Ambition Environnement 2030 propose des objectifs précis pour répondre à l’urgence écologique. Parmi eux figure l’engagement de réduire de 50%, à périmètre d’activités équivalent, les émissions de gaz à effet et de serre associées à nos chantiers d’ici 2030, avec des objectifs fixés par opération.

Les équipes de la maîtrise d’ouvrage de VINCI Autoroutes s’inscrivent pleinement dans cette dynamique et mettent en place des mesures concrètes pour décarboner nos chantiers.



En 2022, l’empreinte carbone des travaux de VINCI Autoroutes a ainsi été réduite de plus de 15 %. Sur nos chantiers, 85% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à 4 postes d’activités, dont nous nous efforçons de contrôler l’impact environnemental :

1. Les enrobés : mise en place d’un circuit de recyclage des anciennes chaussées ;

2. Les terrassements : baisse significative des transports sur les chantiers et limite de l’usage des produits émissifs ;

3. Les aciers : sélection de fournisseurs d’aciers engagés en intégrant dans les critères de choix la réutilisation de ferrailles et le niveau d’émissions de CO2 des producteurs ;

4. Les bétons et ciments : utilisation de substituts au béton classique et bétons moins carbonés.