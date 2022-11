Et vous, comment gérez-vous vos déchets au quotidien ? Pour le savoir, participez à la Semaine européenne de la réduction des déchets qui se déroule jusqu’au dimanche 27 novembre 2022. Ateliers, conférences, initiatives dans les écoles, sur les marchés, dans les restaurants… Sans oublier les défis sur les réseaux sociaux : pas moins de 7200 événements sont prévus à travers à toute la France. Organisé par l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), l’événement a pour but, chaque année, de mettre en lumière les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Car les chiffres ont de quoi interpeller ! Nous produisons, chaque année en moyenne et par personne, près de 600 kg de déchets ménagers. Un chiffre qui a doublé en 40 ans. La raison ? Nous achetons plus, plus fréquemment, et des produits de plus en plus éphémères. Participer à la Semaine européenne de réduction des déchets, c’est apprendre à mieux consommer, mieux produire, prolonger la durée de vie des produits et moins jeter.