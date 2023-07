« Jettomanie » : quand est-ce que cela s’arrêtera ?

A la veille du grand chassé-croisé de l’été, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats de la 9e édition de l’enquête estivale réalisée par Ipsos sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances. Sont-ils aussi adeptes du tri lorsqu’ils partent en congés que dans leur vie quotidienne ? Leur arrive-t-il de jeter des déchets sur la route, dans la rue ou dans la nature, et pour quelles raisons ? Ont-ils conscience des conséquences de ces incivilités sur l’environnement ?

Alors même que 88 % des Français se disent préoccupés par les problématiques liées à l’environnement, l’édition 2023 de l’enquête illustre la difficulté à faire évoluer leur comportement pour limiter leur impact environnemental. Pour la deuxième année consécutive, 27 % d’entre eux, soit plus d’1 sur 4, déclarent jeter leurs déchets par la fenêtre de leur véhicule lorsqu’ils circulent sur autoroute. Fait plus alarmant encore, cette pratique s’accroit paradoxalement chez les jeunes de moins de 35 ans, qui sont 42 % à avouer le faire – en hausse de 6 points par rapport à 2022. L’habitude de jeter des mégots par la fenêtre de la voiture, particulièrement préoccupante en cette période estivale au regard du risque d’incendie, régresse très légèrement, mais concerne toujours près d’1 fumeur sur 4 (24 % en baisse de 2 points). Ces comportements inciviques et dangereux ont des conséquences graves sur l’environnement ainsi que sur la sécurité des usagers et du personnel d’intervention, conséquences trop souvent négligées. Chaque jour, en moyenne, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassées le long des autoroutes par des agents autoroutiers.

Face à ce constat préoccupant, la Fondation VINCI Autoroutes lance, ce vendredi 28 juillet 2023, une nouvelle campagne de sensibilisation du grand public. Dans une courte vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux et sur Internet, elle invite chacun, sur un ton décalé, à prendre conscience du « jettomane » qui sommeille en lui, et rappelle qu’il existe un remède simple et efficace pour faire face à cette pathologie trop répandue : la poubelle. La campagne sera également déclinée sur des affiches visibles cet été sur l’ensemble des aires du réseau VINCI Autoroutes avec le mot d’ordre « Dites non à la jettomanie ».

Découvrez les résultats de la 9e édition de l’enquête sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances.