L’écopastoralisme représente aujourd’hui une méthode durable et naturelle pour gérer la végétation des terrains sécurisés, situés en bordure d’autoroute. L’expérimentation menée sur l’autoroute A64 jusqu’à la fin de l’année vise à entretenir les abords et les berges de près de 30 bassins de rétention d’eau.

Déjà testée dès l’année 2020 sur certaines parcelles du réseau VINCI Autoroutes, cette technique permet d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires et profite ainsi à la faune et à la flore. Grâce à l’écopâturage, les brebis prennent le relais des tondeuses et remplacent les tracteurs mécaniques limitant ainsi l'embroussaillement et les espèces végétales envahissantes, même sur des sites difficiles d'accès. C’est enfin un formidable support pédagogique de sensibilisation à la biodiversité.



Sur l’A64, la collaboration avec un éleveur s’inscrit dans une démarche de sauvegarde de races locales. Le troupeau d’ovins évoluant aux abords de l’autoroute est constitué des races barégeoise (originaire des Hautes-Pyrénées) et tarasconnaise (espèce rustique des Pyrénées centrales).