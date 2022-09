Ce mouvement planétaire est né d’un constat alarmant : l'omniprésence des déchets sauvages dans notre environnement. Leur prolifération génère un impact négatif sur la biodiversité. Dans les rues des villes, sur les chemins de promenade ou le long des routes et des autoroutes, ces déchets se retrouvent partout. Et même au fond des océans ! 80% des déchets découverts en mer proviennent de la terre et une bouteille en plastique met des centaines d’années à se dégrader. Malgré les efforts entamés ces dernières années, le volume des déchets sauvages ne cesse de croître. L’an dernier, 615 tonnes de déchets ont été ramassées en France lors du Word Cleanup Day. Près de 9 millions de mégots ont été récoltés… et 90.000 masques ! Preuve qu’il est plus que jamais important de se mobiliser. Au-delà d’une simple opération de ramassage, le but de cette journée est aussi d’éveiller les consciences en nous invitant à réfléchir sur notre consommation quotidienne et la production de déchets qui en résulte. Mobilisons-nous nombreux pour ce World Cleanup Day 2022 ! Une belle action collective pour la sauvegarde de notre planète.



