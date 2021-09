Vous empruntez souvent l’autoroute pour partir en vacances ou lors de vos trajets du quotidien ? De passage sur nos aires, pensez à adopter les bons gestes pour l’environnement ! Après un pique-nique, un repas ou un café pris lors d’une pause, on ne sait pas toujours quoi faire précisément de nos déchets. Sur le réseau VINCI Autoroutes, c’est simple : 100% des aires de repos et de services sont équipées de dispositifs de collecte sélective. De quoi vous aider à mieux trier vos déchets, y compris sur l’autoroute !



Noir, jaune ou vert : choisissez le bac adapté à votre déchet !

Lors de vos arrêts durant votre trajet, plusieurs points de collecte sont à votre disposition sur les aires. Le bac doté d’un couvercle jaune est destiné à recevoir les emballages vides en plastique, en métal ou en carton qui seront recyclés. Un autre bac au couvercle vert recueille tous les contenant en verre qui seront également recyclés. Enfin, le bas noir recueille le reste (déchets alimentaires ou non recyclables) C’est facile ! Près de ces points de collecte, des panneaux vous expliquent ce que vous pouvez jeter et à quel endroit. Et en cas de doute, jeter vos déchets dans le bac noir afin de ne pas souiller les déchets triés.



Vers des « aires zéro plastique »

Le saviez-vous ? Notre objectif est de réduire au maximum les volumes de déchets générés sur les aires de services. En partenariat avec les enseignes commerciales, des expérimentations sont actuellement menées sur plusieurs aires d’autoroute situées dans le Sud Est de la France*. Ce projet, baptisé « Aires zéro plastique », vise à nous sensibiliser sur nos habitudes de consommation en nous aidant à produire moins de déchets plastiques, très néfastes pour la planète. Ainsi, plusieurs enseignes ont remplacé les sacs plastique par des sacs en toile de jute ou en papier kraft. Finis les couteaux et les fourchettes en plastique ! Sur certaines aires, vous utilisez désormais des couverts réutilisables en inox. Même chose lors de la pause-café : dégustez votre nectar préféré dans des gobelets en carton recyclables ou dans votre propre mug. Ensemble, même sur l’autoroute, adoptons les bons gestes pour la planète !