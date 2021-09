Vous le savez, nous rénovons régulièrement les revêtements de chaussées pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité sur l’autoroute. Parallèlement, nous devons tenir nos engagements environnementaux. Favoriser l’économie circulaire et valoriser les déchets, constitue l’un des 3 grands piliers de notre politique environnementale « Ambition Environnement 2030 ». Or, les chantiers que nous réalisons pour entretenir la chaussée sont consommateurs de ressources naturelles et générateurs de déchets. Notre objectif est donc d’inscrire l’autoroute dans un modèle d’économie non plus linéaire mais circulaire. Comment ? En réduisant drastiquement l’extraction de matières premières vierges et la production de déchets.



Quand la route fournit elle-même la matière première pour sa rénovation

Pour la construction et l’entretien des autoroutes, nous utilisons du bitume, des granulats et du sable qui entrent dans la composition des chaussées. On parle alors d’enrobés. Ces mêmes chantiers génèrent des déchets, résidus de granulats enrobés de bitumes : les agrégats d’enrobés. Ces agrégats peuvent être réincorporés sous certaines conditions à la fabrication des nouveaux enrobés. VINCI Autoroutes cherche donc à réutiliser au maximum les agrégats, soit dans les nouvelles chaussées de son réseau, soit sur d’autres chantiers par les entreprises de travaux. Ainsi, entre 2018 et 2020, 94,7 % des agrégats d’enrobés produits sur nos chantiers ont été réutilisés, dont 37,9 % sur nos propres chantiers. Cela représente 820 000 tonnes récupérés ou réutilisés ! Une petite fraction d’agrégats d’enrobés trop abîmés ne peut être recyclée et doit être valorisée sous une autre forme, par exemple pour réaliser des remblais lors de travaux de terrassement.



Une chaussée d’autoroute 100% recyclée en Gironde et en Corrèze

Dans le Loiret, sur l’autoroute A10 au sud d’Orléans, 19 000 tonnes d’agrégats d’enrobés excédentaires ont été utilisés non loin de là, sur l’autoroute A19. La matière issue du premier chantier a permis de recouvrir la chaussée de l’A19, et ce sans avoir besoin d’extraire de nouveaux agrégats ! En Corrèze, c’est une autre technique qui a fait ses preuves entre Tulle et Egletons, sur l’autoroute A89. Développé par l’entreprise Eurovia, et déjà expérimenté en 2018 sur l’A10 entre Pons et Saint-Aubin-de-Blaye en Gironde, le procédé a permis de valoriser 100% des déchets d’enrobés issus du rabotage de l’ancienne chaussée. 30 000 tonnes de ces agrégats ont été intégrées aux 90 000 tonnes de nouveaux enrobés produits par une usine mobile, installée à proximité du chantier. Notre objectif, d’ici à 2030, est que 90 % des agrégats d’enrobés produits sur nos chantiers soient réutilisés, dont 45 % sur nos propres chantiers. Des solutions vertueuses pour un entretien responsable des autoroutes que vous empruntez !