Port-Lauragais sur l’autoroute A61, mais aussi Loupian, Béziers Montblanc ou encore Narbonne-Vinassan sur l’A9… Ces aires d’autoroute vous sont familières en Occitanie ? Rien d’étonnant ! Elles ont comme point commun de rendre hommage à des monuments de la chanson française. Dans son nouvel épisode Voyage en Occitanie : des aires et des chanteurs, notre web-série « Kilomètre-art » vous propose de partir à la découverte de ces aires consacrées à Georges Brassens (à Loupian, près de Sète), Charles Trenet (à Narbonne), Boby Lapointe (à Pézenas, près de Béziers) et Claude Nougaro (à Port-Lauragais, près de Toulouse). Et pour en savoir plus sur ces artistes emblématiques, nous vous emmenons - au fil de l’épisode - visiter leurs villes ou leurs maisons natales à travers le témoignage de leurs proches. L’occasion de découvrir le lien unique qui unit ces auteurs compositeurs interprètes et leur terre natale, et de fredonner quelques-unes de leurs plus belles chansons !



Prolonger le temps de la pause par ces évocations musicales

Depuis 2015, VINCI Autoroutes a entrepris de mettre à l’honneur des chanteurs célèbres. A travers Brassens, Nougaro, Trenet et Lapointe, Voyage en Occitanie : des aires et des chanteurs met à l’honneur ces quatre « grands » de la chanson française. Sur les autoroutes A9 et A61, les hommages ont pris la forme de statues à leur effigie et de parcours artistiques retraçant leur carrière. Virginie Decorte, journaliste pour le 107.7, est notre fil rouge durant cet épisode. Elle nous emmène explorer ces installations que l’on ne s’attend pas à trouver sur des aires d’autoroute. Des créations originales signées Pascale et Thierry Delorme, un couple d’artistes qui travaille main dans la main depuis le début de cette aventure. « On essaye de mettre un maximum de poésie, explique Thierry Delorme, interrogé dans le documentaire. Le but est de faire s’arrêter les gens sur les aires d’autoroutes, qu’ils passent du bon temps et repartent plus sereinement ».



Rencontre avec Cécile Nougaro et Dany Lapointe

Pour plonger un peu plus dans l’intimité de ces artistes, notre reporter s’est également rendue dans leurs villes natales. Après chaque visite sur ces aires « musicales », Virginie Decorte poursuit son voyage à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent la mémoire de ces grands chanteurs. Découvrez ainsi la « Maison Nougaro », cette péniche amarrée à Toulouse que Cécile Nougaro, la fille du chanteur, a voulu comme un lieu « où passent la beauté et la culture ». Visitez la maison natale de Charles Trenet à Narbonne en compagnie de Mireille Franc, qui veille sur cet élément du patrimoine de la ville, puis baladez-vous à Pézenas dans les pas de Boby Lapointe en compagnie de sa petite-fille Dany. A l’Espace Georges Brassens, à Sète, laissez-vous émouvoir par les anecdotes de Jeanne Corporon-Delpont, la fille d’Henri Delpont, l’ami très cher du chanteur. Découvrez enfin l’hommage de Bruno Granier, petit-cousin de Georges Brassens, qui revisite le répertoire du chanteur sétois avec son groupe « Les amis de Brassens ». Avec en toile de fond le soleil se couchant dans l’étang de Thau, la chanson Les copains d’abord marque la fin de ce voyage musical poétique et émouvant.