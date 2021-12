Direction le Var pour ce nouvel épisode de Kilomètre-art ! Notre web série documentaire consacrée à l’art d’autoroute s’intéresse à Trois Arches d’aqueduc et galères, un ensemble de sculptures visibles depuis le péage de Fréjus Est, sur l’autoroute A8. L’œuvre, signée de l’architecte et sculpteur Olivier de Rohozinski, a été installée en 1997 et rend hommage à la romanité de la ville. Créée au Ier siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Forum Julii (le « marché de Jules »), Fréjus figure parmi les villes de France qui comptent le plus grand nombre de monuments romains. Ces œuvres en béton blanc cassé symbolisent à la fois l’ingénierie romaine - l’aqueduc – mais aussi la puissance navale des Romains, représentée par les galères.

Une évocation de la bataille d’Actium

L’œuvre d’Olivier de Rohozinski se compose de trois morceaux d’aqueduc disposés au début de la bretelle de sortie, ainsi que de plusieurs galères qui symbolisent l’arrivée dans la ville portuaire. « Les galères qu’on trouve à la sortie de l’autoroute à Fréjus ne sont pas romaines, explique Philippe Cantarel, guide conférencier au musée archéologique de Fréjus. Ça pourrait être les galères de Cléopâtre, donc plutôt égyptiennes ». En 31 avant Jésus-Christ, la bataille d’Actium voit le triomphe d’Octave sur Marc Antoine et sa compagne Cléopâtre. Cette bataille mythique marque le début de l’Empire romain et voit la chute de la mythique reine d’Egypte. Suite à cette bataille, Octave ramène à Fréjus 300 galères prises à Antoine et Cléopâtre. Il devient également l’empereur Auguste.





Des ruines qui ont inspiré Victor Hugo

Ces sculptures, qui évoquent l’une des dernières grandes batailles de l’Antiquité, ont également inspiré Julien Lelièvre qui témoigne régulièrement dans la web série Kilomètre-art. Pour son livre Art d’autoroute, le photographe a immortalisé Trois Arches d’aqueduc et galères d’Olivier de Rohozinski. Il explique s’être approché au plus près de l’œuvre pour capter ce que le conducteur peut lui-même voir lorsqu’il passe en voiture. Pour Julien Lelièvre, face à ces sculptures, « on a la sensation de faire partie intégrante d’un chantier de fouilles, de devenir un petit archéologue ». Fréjus et son passé romain avait – en leur temps – inspiré Victor Hugo, venu visiter les ruines en 1839. Revivez, à votre tour, cette épopée antique en découvrant ce nouvel épisode de Kilomètre-art !