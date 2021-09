Ce 5e épisode de Kilomètre-art vous emmène dans le Maine-et-Loire sur l’autoroute A85. A hauteur de la commune de Vivy, non loin de Saumur, se dresse Archeval, l’une des plus grandes statues équipes au monde. Connaissez-vous, au passage, la différence entre une statue équine et une statue équestre ? Une statue équine représente un cheval seul, alors qu’une statue équestre met en scène un cavalier et sa monture. Inaugurée en juin 1999, cette sculpture de 12 mètres de haut est l’œuvre de Christian Renonciat. Dès le début de la vidéo, le sculpteur explique l’origine du nom Archeval. L’artiste avait d’abord imaginé un cheval enjambant l’autoroute, un peu comme une arche. Un projet qui – on le comprend aujourd’hui – n’a pas vu le jour pour des raisons de sécurité.





Des tubes d’acier scellés par des boules de pétanque

Découvrez ensuite les secrets de fabrication de cette œuvre hors du commun. Christian Renonciat explique que la sculpture est composée de tubes métalliques, en réalité des tubes de chauffage en acier soudés par des boules de pétanque. Malgré son côté aérien et la légèreté qu’il dégage, ce cheval fièrement dressé au bord de l’autoroute pèse tout de même 6 tonnes ! Le photographe Julien Lelièvre, auteur du livre Art d’autoroute et « fil rouge » de notre série Kilomètre-art, explique avoir été séduit par le paysage qui passe à travers les tubes. Selon lui, la force d’Archeval réside dans l’élégance et la prestance de l’œuvre. Que vous rouliez sur l’autoroute A85 en direction de Tours comme en direction d’Angers, impossible de manquer le majestueux équidé et sa tête dressée vers le ciel.

Saumur, capitale de l’équitation et des arts équestres

Ce nouvel épisode de Kilomètre-art dédié à Archeval est aussi l’occasion de pousser les portes du Cadre Noir. A Saumur, ce corps de cavaliers d’élite enseigne à l’Institut français du cheval et de l’équitation. L’écuyer en chef du Cadre noir, le colonel Patrick Teisserenc, nous rappelle que l’équitation française est inscrite au patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO. Il résume en 3 mots ce qui caractérise, selon lui, cette discipline ancestrale : la finesse, l’élégance et la sobriété. Pour conclure, l’auteur d’Archeval Christian Renonciat salue ces « choses remarquables au bord des autoroutes » qui donnent « une visibilité exceptionnelle pour les artistes ». De quoi vous convaincre de découvrir cet impressionnant cheval d’acier !