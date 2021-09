Située sur l’autoroute A8, à une quinzaine de kilomètres de Brignoles dans le Var, l’aire de Roudaï accueille une drôle de créature. Le Cyclope, c’est son nom, est l’œuvre du sculpteur Jean Laugier, dit Beppo, originaire d’Aix-en-Provence. Cette sculpture de métal d’inspiration mythologique méritait bien un épisode de Kilomètre-art, votre web-série dédiée à l’art autoroutier ! Depuis son atelier de Draguignan, Beppo nous raconte d’abord la genèse du Cyclope. La créature était le gardien d’une porte de la Méditerranée. L’artiste explique l’avoir soudée et assemblée sur place. Impressionnante, l’œuvre de Beppo mesure plus de 5 mètres de hauteur ! Elle est constituée d’une succession de petits morceaux de métal brossés qui permettent au Cyclope de se fondre dans le décor. Le ciel, la verdure autour et même les voitures se reflètent à sa surface dans un jeu de miroir des plus poétiques…



Une créature de métal à la fois massive et élégante

Passionné par ces créations atypiques, le photographe Julien Lelièvre a compilé dans son livre Art d’autoroute 71 œuvres présentes sur le réseau autoroutier français. Il explique que ce qui l’a intéressé dans cette sculpture du Cyclope, c’est le métal traité de manière brute.

En effet, l’œuvre laisse apparaître les soudures et les traces des outils. Pour Julien Lelièvre, le simple fait d’observer le Cyclope permet de comprendre comment l’artiste a travaillé et comment il a notamment brossé le métal de sa créature. Le photographe raconte comment il a été séduit par le côté à la fois massif et élégant du Cyclope, avec son côté brut, coupant et tranchant. Il conclut en rappelant que sur cette partie de l’autoroute du Sud, plusieurs autres œuvres font référence à la mythologie, comme le Roi des Poissons ou encore le Dragon de Draguignan, une autre réalisation de Beppo sur l’aire de Canaver près de Puget-sur-Argens, sur l’autoroute A8.



Un Cyclope qui surprend les voyageurs

Vous empruntez souvent l’autoroute A8 dans cette région ? Ce Cyclope vous intrigue peut-être, à l’image de ces voyageurs croisés autour de la sculpture ! Ce nouvel épisode leur donne la parole, à commencer par ce jeune homme qui voit d’abord dans cet assemblage de métal la représentation d’un oiseau ou d’un cygne. Cette autre voyageuse imagine de son côté une œuvre précolombienne, alors que qu’une troisième personne rencontrée sur l’aire de Roudaï salue la beauté de cette œuvre d’art qui donne à regarder et à réfléchir. Pour cet usager régulier de l’autoroute, on a envie de voir autre chose que des voitures et des camions lorsque l’on s’arrête sur une aire… Son vœu est exaucé avec ce magnifique Cyclope, à découvrir lors de votre prochaine pause sur l’A8 et dans ce nouvel épisode de Kilomètre-art !