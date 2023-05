Pour ce 11e épisode, Kilomètre-art la web-série de VINCI Autoroutes qui met à l’honneur l’art autoroutier, vous invite à la spiritualité. Direction les Landes où l'aire d'Hastingues sur l'autoroute A64 abrite une œuvre monumentale : le Pèlerin de Compostelle. Cette statue de bronze érigée en 1993 par le sculpteur allemand Martin Mayer est placée au centre de l’aire sur la Place de l'Europe qui - vue d'en haut - forme une coquille Saint-Jacques, symbole du pèlerinage jacquaire. Située entre Pau et Bayonne, l’aire d’Hastingues se trouve en effet à quelques kilomètres de la jonction des quatre chemins de Compostelle. Depuis le centre de la place où se dresse le Pèlerin, plusieurs allées convergent vers un centre d’exposition. Au sol, des plaques mentionnent les villes-étapes du pèlerinage telles que Narbonne ou Carcassonne.



La coquille Saint-Jacques, symbole du pèlerinage

Ce nouvel opus donne d’abord la parole à Elia Gimenez, chargée de projet patrimonial et culturel à la Communauté de communes du pays d’Orthe et Arrigans. Son décryptage nous en dit plus sur la symbolique de l’œuvre. « Les pieds nus du personnage et son regard lointain montrent son intériorité et sa spiritualité, explique-t-elle. Parmi les attributs du pèlerin, on note aussi le grand chapeau orné d’une coquille Saint-Jacques ». Le coquillage reste le symbole par excellence du pèlerinage. Lorsqu’ils arrivaient à Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins prenaient l’habitude d’aller sur la plage pour ramasser des coquilles Saint-Jacques qu’ils ramenaient chez eux en les cousant sur leurs habits comme preuve de leur objectif atteint.



Sur les chemins, chacun sa quête !

Aujourd’hui encore, entre 350.000 et 400.000 personnes font chaque année la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. « Beaucoup de livres vous disent que vous ne savez pas ce que vous allez faire sur ce chemin de Compostelle, mais une fois arrivé, vous savez ce que vous y avez fait, explique Patrice Bernard, président de la Société des amis de Saint-Jacques. Chacun a sa motivation : certains le font pour se faire pardonner. D’autres se demandent s’ils vont divorcer, d’autres encore s’ils vont se marier… ». Quant à l’œuvre de Martin Mayer, elle continue d’interroger les voyageurs de passage sur l’aire d’Hastingues. La posture du pèlerin, les pieds nus et le dos courbé, évoque la difficulté qu’il a dû ressentir sur les chemins de Compostelle. D’autres se réjouissent de pouvoir profiter de leur pause pour en découvrir un peu plus sur l’histoire de France.