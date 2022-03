Pour ce 8e épisode, Kilomètre-art, votre web-série dédiée à l’art autoroutier, vous emmène dans le Puy-de-Dôme. Sur l’A89, dans le sens Lyon Clermont-Ferrand, l’aire des Suchères accueille une œuvre d’art spectaculaire. Vous voyagez entre entre Balbigny et Thiers ? Impossible pour vous de manquer « La Colonne Brisée » ! Du haut de ses 12 mètres, « La Grande colonne noire des Suchères » (le nom complet de l’œuvre présente sur l’aire depuis 1985), invite à la réflexion et à la contemplation lors de votre pause sur l’autoroute A89. Savez-vous d’ailleurs pourquoi cette grande colonne est « noire » ? Parce qu’elle se situe dans la région des Bois Noirs, à l’extrémité nord des monts du Forez.



Une œuvre qui évoque la « poésie des ruines »

Pour en savoir plus sur l’origine de cette œuvre, nous sommes allés à la rencontre de ses créateurs, les plasticiens Anne et Patrick Poirier. « Notre vie d’artiste a été très marquée par le fait que nous soyons nés pendant la guerre, explique Anne Poirier. Ça nous a donné la thématique de notre travail qui est la fragilité des cultures et des civilisations ». Depuis de nombreuses années, le couple d’artistes travaille autour du concept de « poésie des ruines ». Cette œuvre tend à montrer que les choses autour de nous peuvent mal tourner très rapidement et s’écrouler d’un jour à l’autre. Au milieu du trajet sur l’autoroute, cette colonne brisée offre à chacun d’entre nous une réflexion sur la brièveté de la vie et la ruine des civilisations…



Une pub culte dans les années 80 !

« L’autoroute est quelque chose où l’on passe vite, il faut donc quelque chose de très grand qui ne soit pas seulement un objet », poursuit Patrick Poirier. Cette sculpture était très trop grande pour utiliser du bronze ou du marbre. Elle a donc été réalisée avec un béton mélangé à des fragments de marbre et de métal, ce qui lui donne cet aspect très noir. Pour confectionner les gigantesques anneaux échoués sur le sol, Anne et Patrick Poirier ont assemblé deux coques coulées dans des moules. Intrigués, les voyageurs interrogés sur l’aire des Suchères évoquent tour à tour un jeu d’équilibre ou une variante de la Tour de Pise… « La Colonne brisée » a même inspiré des publicitaires dans les années 80.

Nostalgiques des années « Culture Pub », Kilomètre-art vous fait redécouvrir cette pub culte pour la Renault 21 !