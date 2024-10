Kilomètre-art, épisode #13 : la pyramide du Perthus, autoroute A9

Kilomètre-art met une fois de plus le cap sur l’Occitanie ! Pour ce 13e épisode, notre web-série dédiée à l’art autoroutier a baladé sa caméra dans les Pyrénées-Orientales, autour de la pyramide du Perthus, une œuvre érigée non loin de l’autoroute A9, à la frontière franco-espagnole. Cette pyramide de pierres, haute de 70 mètres, a été construite en 1976 par le célèbre architecte catalan Ricardo Bofill (voir encadré). Edifiée sur une butte artificielle, elle est composée de déblais et de roches qui ont servi à la construction de l’autoroute A9.