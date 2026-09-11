Aménagements
Votre avis compte : participez aux concertations publiques des projets ABC
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, participez à la concertation publique sur les projets de mobilité de l'Autoroute Bas Carbone en Touraine. Cette étape permet à chacun de s'informer, de poser des questions et de partager son avis afin d'enrichir les projets avant leur finalisation.
Pourquoi une concertation ?
La concertation publique est une étape essentielle dans la vie d'un projet. Elle ne vise pas à présenter un projet définitif, mais à partager un programme encore en phase d'étude, à expliquer les choix envisagés et à écouter les habitants. Elle intervient tôt, avant que les projets ne soient figés, afin que vos avis, vos attentes et vos points de vigilance puissent réellement enrichir les études, avant que le dossier ne soit soumis à l'enquête publique. Cette concertation est encadrée par le Code de l'urbanisme (articles L.103-2 à L.103-7) et le Code de l'environnement (articles L.121-15-1 à L.121-21).
La concertation intervient alors que les projets sont encore en phase d'études. Les contributions recueillies permettent d'enrichir les projets avant leur finalisation et avant l'enquête publique.
Les objectifs
Informer
Mettre à disposition des informations claires et transparentes sur chaque projet : contexte, enjeux, bénéfices attendus, étapes à venir.
Consulter
Recueillir votre avis sur l'insertion urbaine, les mobilités, l'environnement, les usages, le paysage, pour co-construire les projets avec le territoire.
Contribuer
Vous donner la possibilité de vous exprimer, lors des permanences des projets, par écrit, en ligne ou via les registres. Toutes les contributions seront analysées et présentées dans le bilan de concertation.
Une concertation organisée simultanément pour l'ensemble des projets
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, les concertations seront organisées simultanément pour les deux projets d’échangeurs multimodaux, les six pôles d’échanges multimodaux, le projet de passerelles pour les piétons et les cyclistes ainsi que le programme de traitement acoustique de l’A10 dans la traversée urbaine de Tours.
Comment participer aux concertations ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur plusieurs projets issus du programme de l’Autoroute Bas Carbone.
Plusieurs moyens simples sont proposés pour vous informer et partager votre avis.
Consulter le dossier de concertation de chaque projet, en ligne, en mairie ou au siège de Tours Métropole Val de Loire.
Qui peut participer ?
Tout le monde. Chacun peut s'informer, exprimer ses attentes, partager ses observations ou formuler des propositions afin de contribuer à l'évolution des projets.
Que deviennent vos contributions ?
Le bilan de la concertation
À l'issue de la concertation, l'ensemble des contributions recueillies sera analysé. Un bilan de concertation sera établi pour chaque projet : il présentera les modalités de la concertation, les principaux enseignements issus des contributions du public et les suites données à ces observations. Ce document sera rendu public et joint au dossier soumis à l'enquête publique.
Les prochaines étapes
Les études techniques, environnementales et réglementaires se poursuivront pour préciser chaque projet. La prochaine grande étape réglementaire sera l'enquête publique, envisagée au second semestre 2027. Les travaux pourront ensuite être engagés selon le calendrier propre à chaque projet, avec des mises en service échelonnées jusqu'en 2032.