Pôle d’échanges multimodal de Parçay-Meslay (A10) : un nouveau pôle de mobilités au nord de la métropole

Situé à la jonction de l’A10, de l’A28, de la RD910 et de la RD77, le secteur de Parçay-Meslay constitue l’une des principales portes d’entrée du nord de la métropole tourangelle. Chaque jour, près de 18 000 véhicules empruntent la RD910 et environ 9 000 véhicules circulent sur les bretelles reliant Tours à Parçay-Meslay.

Le secteur accueille également un bassin économique particulièrement dynamique : sept zones d’activités regroupent plus de 200 entreprises et près de 4 500 emplois. À proximité se trouvent l’aéroport Tours Val de Loire, la gare routière de Vaucanson et le terminus de la ligne A du tramway.

Le futur pôle d’échanges multimodal permettra de mieux relier ces différents pôles et réseaux de transport. Il offrira aux habitants, aux salariés et aux usagers de nouvelles possibilités pour combiner voiture, covoiturage, transports collectifs, vélo et marche au cours d’un même déplacement.