Pôle d’échanges multimodal de Parçay-Meslay (A10) : un nouveau pôle de mobilités au nord de la métropole
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A10
Le projet de pôle d’échanges multimodal de Parçay-Meslay créera un nouveau point de correspondance entre l’autoroute A10, les transports collectifs, le covoiturage, le vélo et la marche. Implanté à proximité de la gare de péage, il facilitera les déplacements vers les zones d’activités du nord de la métropole et accompagnera le développement des futurs cars express sur autoroute.
Pourquoi créer un pôle d’échanges multimodal à Parçay-Meslay ?
Situé à la jonction de l’A10, de l’A28, de la RD910 et de la RD77, le secteur de Parçay-Meslay constitue l’une des principales portes d’entrée du nord de la métropole tourangelle. Chaque jour, près de 18 000 véhicules empruntent la RD910 et environ 9 000 véhicules circulent sur les bretelles reliant Tours à Parçay-Meslay.
Le secteur accueille également un bassin économique particulièrement dynamique : sept zones d’activités regroupent plus de 200 entreprises et près de 4 500 emplois. À proximité se trouvent l’aéroport Tours Val de Loire, la gare routière de Vaucanson et le terminus de la ligne A du tramway.
Le futur pôle d’échanges multimodal permettra de mieux relier ces différents pôles et réseaux de transport. Il offrira aux habitants, aux salariés et aux usagers de nouvelles possibilités pour combiner voiture, covoiturage, transports collectifs, vélo et marche au cours d’un même déplacement.
Environ 100
places
de stationnement et de covoiturage
Plus de 200
entreprises
et près de 4 500 emplois à proximité�
100 %
financé
par VINCI Autoroutes
2031
mise en service
prévisionnelle
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d’études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, enjeux socio-économiques, qualité de l’air, acoustique et réseaux existants. Ces études permettent de mieux connaître le site et de préciser les caractéristiques du futur aménagement. À ce stade, le projet n’est pas figé. La concertation publique permettra de l’enrichir grâce aux observations et aux propositions formulées par le public avant sa finalisation.
Que prévoit le projet ?
Le projet prévoit la création d’un pôle d’échanges multimodal à proximité immédiate de la gare de péage de Parçay-Meslay. Il comprendra notamment :
- le réaménagement d’une ancienne plateforme de chantier en parking-relais et aire de covoiturage d’environ 100 places ;
- un arrêt pour les lignes de bus du territoire ;
- un accès à la gare de péage réservé aux futurs cars express depuis le PEM ;
- un abri sécurisé pour les vélos ;
- des cheminements sécurisés pour les piétons ;
- une connexion avec la RD77 et les réseaux de transport du nord métropolitain ;
- des aménagements paysagers ainsi que des espaces renaturés et désimperméabilisés.
Conçu pour faciliter le passage d’un mode de transport à un autre, le futur PEM permettra de combiner plus facilement voiture, covoiturage, cars express sur autoroute, lignes de bus, vélo et marche.
Où sera situé le futur PEM ?
Le projet sera implanté au niveau de l’échangeur de Parçay-Meslay sur l’A10, à proximité immédiate de la gare de péage. Il réutilisera une ancienne plateforme de chantier déjà artificialisée, située près de la RD77.
Sa position, à proximité de l’A10, de l’A28, de la RD910 et de plusieurs réseaux de transport, lui permettra de capter une partie des déplacements en provenance du nord avant leur arrivée dans Tours.
Quels bénéfices concrets ?
Le PEM offrira davantage de possibilités pour organiser ses déplacements et accéder aux principaux pôles d’activités, d’emplois et de services du nord de la métropole. Il permettra de passer plus facilement de la voiture aux transports collectifs, au covoiturage, au vélo ou à la marche.
Connecté aux futurs cars express sur autoroute et aux lignes de bus du territoire, le PEM facilitera également les correspondances vers le pôle de transports de Vaucanson, le terminus de la ligne A du tramway et l’aéroport Tours Val de Loire.
Le parking-relais et les places dédiées au covoiturage offriront de nouvelles solutions pour limiter l’usage individuel de la voiture et favoriser des déplacements plus partagés.
Le projet repose sur la transformation d’une ancienne plateforme de chantier située à proximité de la gare de péage. La réutilisation de cette emprise déjà artificialisée permettra de limiter la consommation de nouveaux espaces.
Implanté à proximité de plus de 200 entreprises et de près de 4 500 emplois, le PEM améliorera l’accessibilité des zones d’activités du nord métropolitain et proposera de nouvelles solutions de déplacement aux salariés, aux entreprises et aux visiteurs.
Comment le projet prend-il en compte l'environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Sobriété foncière : réutilisation d’une ancienne plateforme de chantier afin de limiter la consommation de nouveaux espaces ;
- Paysage : création d’aménagements paysagers pour favoriser l’intégration du PEM dans son environnement ;
- Désimperméabilisation : renaturation d’une partie des surfaces aujourd’hui artificialisées ;
- Biodiversité : prise en compte des inventaires écologiques réalisés entre mars 2025 et mars 2026 afin d’adapter le projet aux espèces et aux milieux recensés ;
- Eau : études hydrauliques et gestion adaptée des eaux pluviales afin de préserver les écoulements naturels et la qualité de la ressource ;
- Acoustique : analyse de l’environnement sonore afin d’identifier, si nécessaire, les mesures les plus adaptées ;
- Qualité de l’air : réalisation d’études spécifiques dont les résultats seront présentés dans le cadre des procédures réglementaires.
Comment participer à la concertation ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de pôle d’échanges multimodal de Parçay-Meslay.