Gare autoroutière de Chambray-lès-Tours (A10) : un nouvel arrêt pour les cars express au sud de la métropole
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A10
Implantée directement sur l’A10, la future gare autoroutière de Chambray-lès-Tours accueillera les futurs cars express. Connectée à la future ligne 2 du tramway, aux lignes de bus, au parking-relais de la Sagerie, au vélo et à la marche, elle facilitera l’accès aux principaux pôles d’emploi, d’études, de santé, de commerces et de services du sud de la métropole.
Pourquoi créer une gare autoroutière à Chambray-lès-Tours ?
Situé au sud de la métropole, le secteur de la Porte des Arts accueille de nombreux pôles d’activités, d’emplois, de commerces, de santé et d’enseignement. Il se trouve notamment à proximité du CHU Trousseau, du campus universitaire de Grandmont, qui accueille environ 2 000 étudiants, et de la ZAC de la Vrillonnerie, qui regroupe près de 475 entreprises.
Ce secteur génère chaque jour d’importants déplacements liés au travail, aux études, aux soins, aux commerces et aux services. Il bénéficie également d’une situation privilégiée au sein du réseau de transport métropolitain : il accueillera la future ligne 2 du tramway et se situe à proximité immédiate du parking-relais de la Sagerie.
Implantée directement sur l’A10, la future gare autoroutière permettra aux cars express de desservir ce secteur stratégique sans quitter l’autoroute. Elle offrira ainsi une nouvelle solution de mobilité aux habitants, aux salariés, aux étudiants et aux usagers des grands équipements du sud métropolitain.
1 gare autoroutière
constituée de 2 quais
un dans chaque sens de circulation
2 bâtiments voyageurs
équipés
d’escaliers et d’ascenseurs
1 connexion
avec la future ligne 2
du tramway
200 places
au parking-relais
de la Sagerie
Près de 475 entreprises
dans la ZAC
de la Vrillonnerie
100 %
financé
par VINCI Autoroutes
2031
mise en service
prévisionnelle
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d’études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, enjeux socio-économiques, qualité de l’air, acoustique et réseaux existants. Ces études permettent de mieux connaître le site et de préciser les caractéristiques du futur aménagement. À ce stade, le projet n’est pas figé. La concertation publique permettra de l’enrichir grâce aux observations et aux propositions formulées par le public avant sa finalisation.
Que prévoit le projet ?
Le projet prévoit la création d’une gare autoroutière directement sur l’A10, au niveau de la Porte des Arts à Chambray-lès-Tours. Elle comprendra notamment :
- deux quais implantés de part et d’autre de l’A10 pour permettre l’arrêt des futurs cars express dans les deux sens de circulation ;
- deux bâtiments voyageurs équipés d’escaliers et d’ascenseurs afin de garantir l’accessibilité des quais à tous les usagers ;
- des aménagements permettant l’arrêt des cars express et la prise en charge des voyageurs en toute sécurité ;
- des cheminements piétons et cyclables facilitant l’accès aux différents équipements du secteur ;
- des connexions avec la future ligne 2 du tramway et les lignes de bus ;
- une liaison avec le parking-relais de la Sagerie.
Conçue comme un lieu de connexion entre plusieurs réseaux de mobilité, la future gare autoroutière permettra aux voyageurs de poursuivre facilement leur trajet en tramway, en bus, à vélo ou à pied après leur arrivée par car express.
Où sera situé le futur PEM ?
La gare autoroutière sera implantée directement sur l’A10, sur la commune de Chambray-lès-Tours, au niveau de la Porte des Arts et à proximité immédiate de la RD910.
Sa localisation lui permettra de desservir les principaux pôles d’activités et d’équipements du sud métropolitain, parmi lesquels le CHU Trousseau, le campus universitaire de Grandmont, la ZAC de la Vrillonnerie et les secteurs commerciaux de Chambray-lès-Tours.
Quels bénéfices concrets ?
La future gare autoroutière permettra de rejoindre plus facilement les principaux pôles d’activités, d’études, de santé, de commerces et de services du sud de la métropole. Elle desservira notamment la Porte des Arts, le CHU Trousseau, le campus universitaire de Grandmont et les zones d’activités et commerciales de Chambray-lès-Tours.
Le projet permettra aux futurs cars express de prendre en charge et de déposer des voyageurs directement sur l’A10. Il offrira ainsi une nouvelle solution de déplacement rapide entre les différents secteurs de la métropole et les territoires voisins.
Grâce à ses connexions avec la future ligne 2 du tramway, les lignes de bus, le parking-relais de la Sagerie et les itinéraires cyclables et piétons, la gare autoroutière permettra de passer facilement d’un mode de transport à un autre.
Le projet s’inscrit dans le développement du Service Express Régional Métropolitain de Touraine. En facilitant les connexions entre cars express, tramway, bus, vélo et marche, il contribuera à construire un réseau de mobilité plus cohérent et mieux connecté.
La gare autoroutière offrira de nouvelles possibilités pour rejoindre les pôles d’emploi, d’études, de soins et de services du sud métropolitain en transports collectifs.
Comment le projet prend-il en compte l'environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Insertion urbaine et paysagère : conception des bâtiments voyageurs, des cheminements et des équipements afin de favoriser leur intégration dans le secteur de la Porte des Arts ;
- Sobriété foncière : optimisation des emprises situées à proximité immédiate de l’A10 afin de limiter la consommation de nouveaux espaces ;
- Accessibilité : création d’escaliers et d’ascenseurs pour garantir l’accès aux quais à tous les voyageurs ;
- Acoustique : analyse de l’environnement sonore afin d’identifier, si nécessaire, les mesures les plus adaptées ;
- Qualité de l’air : réalisation d’études spécifiques dont les résultats seront présentés dans le cadre des procédures réglementaires ;
- Biodiversité : prise en compte des inventaires écologiques réalisés entre mars 2025 et mars 2026 afin d’adapter le projet aux espèces et aux milieux recensés ;
- Eau : études destinées à assurer une gestion adaptée des eaux pluviales et à préserver les écoulements naturels ainsi que la qualité de la ressource.
Comment participer à la concertation ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de gare autoroutière de Chambray-lès-Tours.