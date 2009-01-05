Gare autoroutière de Chambray-lès-Tours (A10) : un nouvel arrêt pour les cars express au sud de la métropole

Situé au sud de la métropole, le secteur de la Porte des Arts accueille de nombreux pôles d’activités, d’emplois, de commerces, de santé et d’enseignement. Il se trouve notamment à proximité du CHU Trousseau, du campus universitaire de Grandmont, qui accueille environ 2 000 étudiants, et de la ZAC de la Vrillonnerie, qui regroupe près de 475 entreprises.

Ce secteur génère chaque jour d’importants déplacements liés au travail, aux études, aux soins, aux commerces et aux services. Il bénéficie également d’une situation privilégiée au sein du réseau de transport métropolitain : il accueillera la future ligne 2 du tramway et se situe à proximité immédiate du parking-relais de la Sagerie.

Implantée directement sur l’A10, la future gare autoroutière permettra aux cars express de desservir ce secteur stratégique sans quitter l’autoroute. Elle offrira ainsi une nouvelle solution de mobilité aux habitants, aux salariés, aux étudiants et aux usagers des grands équipements du sud métropolitain.