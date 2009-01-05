Pôle d’échanges multimodal de Sorigny : un nouveau pôle de mobilités à la sortie n°24.1 de l’A10

Le site de Sorigny a été retenu pour sa position stratégique à la sortie n°24.1 de l’A10, sur le territoire de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre. Accessible depuis l’autoroute et le réseau routier local, il constitue un point de connexion privilégié entre les communes environnantes, l’agglomération tourangelle et les principaux pôles d’activités du territoire.

À proximité immédiate, la zone d’activités ISOPARC regroupe près de 40 entreprises et environ 1 500 emplois. La présence du Family Park et d’une station de production d’hydrogène vert renforce également la dynamique du secteur et les besoins en nouvelles solutions de mobilité.

Desservi par les futurs cars express sur l’A10, les lignes G et H du réseau Rémi et la piste cyclable de la RD84, le futur PEM offrira une alternative complémentaire à la voiture individuelle. Son parking-relais sécurisé facilitera le recours aux transports collectifs, au covoiturage et au vélo, notamment pour les déplacements du quotidien.