Traitement acoustique de l’A10 dans la traversée urbaine de Tours
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A10
Entre la sortie n°20 Tours-Nord et la sortie n°22 Saint-Avertin, 6 km de l’A10 sont concernés par un programme de traitement acoustique associant des protections collectives le long de l’autoroute et des interventions sur les façades de certains bâtiments les plus exposés. Cofinancé à parts égales par Tours Métropole Val de Loire et VINCI Autoroutes, ce projet s’inscrit dans le programme Autoroute Bas Carbone et contribuera à améliorer l’insertion de l’A10 dans son environnement urbain ainsi que le cadre de vie des riverains.
Pourquoi engager un programme de traitement acoustique ?
Dans la traversée urbaine de Tours, l’A10 constitue l’un des principaux axes de déplacement du territoire. Elle traverse un environnement particulièrement dense, à proximité de quartiers d’habitation, d’équipements et de zones d’activités.
Cette section accueille chaque jour plus de 75 000 véhicules. L’autoroute respecte aujourd’hui la réglementation acoustique applicable à l’infrastructure. Tours Métropole Val de Loire et VINCI Autoroutes ont néanmoins souhaité aller plus loin en engageant une démarche volontaire pour améliorer encore l’environnement sonore des riverains.
Le projet s’inscrit dans le programme Autoroute Bas Carbone, dont l’une des ambitions est d’améliorer l’intégration des infrastructures autoroutières dans leur environnement. Il associera plusieurs types de traitements, adaptés à la configuration des secteurs traversés et aux caractéristiques des bâtiments concernés.
6 km de l’A10
concernés
entre les sorties n°20 et n°22
Plus de 75 000
véhicules
par jour
3 communes
concernées
Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Saint-Avertin
Environ 6000 m²
d'écrans acoustiques
créés
Environ 450 logements
susceptibles de bénéficier
d'un traitement de façade
50 % financé
par VINCI Autoroutes
et 50 % par Tours Métropole Val de Loire
2031
fin des travaux
envisagés
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d’études. La mise à jour de l’étude acoustique réalisée en 2022, prenant en compte les nouvelles données de trafic de 2026, permettra de préciser les secteurs concernés ainsi que la nature et les caractéristiques des traitements à envisager. Elle sera complétée par des études environnementales et géotechniques.
Que prévoit le programme de traitement acoustique ?
Le projet associera des protections collectives le long de l’autoroute et des protections individuelles sur certaines façades. Les solutions seront déterminées en fonction de la configuration de chaque secteur et de l’environnement sonore des riverains.
Des protections collectives le long de l’A10
Des écrans acoustiques absorbants seront implantés dans les secteurs où les études auront confirmé leur pertinence.
Ces ouvrages seront conçus pour limiter la propagation du son vers les quartiers riverains. Leur localisation, leur hauteur, leurs caractéristiques techniques et leur insertion paysagère seront précisées à l’issue des études.
Le recours à du béton bas carbone est envisagé pour leur réalisation.
Des protections individuelles sur certaines façades
Dans les secteurs où un écran acoustique ne serait pas la solution la plus adaptée, des interventions pourront être réalisées directement sur les façades des bâtiments concernés.
Selon les résultats des diagnostics, ces travaux pourront notamment comprendre :
- le remplacement des fenêtres ou des huisseries ;
- l’amélioration de l’isolation des façades et des parois ;
- l’adaptation des systèmes de ventilation.
Ces interventions seront définies au cas par cas, après la réalisation d’un diagnostic acoustique de chaque habitation susceptible d’être concernée.
Des solutions complémentaires adaptées à chaque secteur
Les protections collectives et individuelles pourront être complémentaires. Le choix des dispositifs dépendra de la configuration des lieux, des résultats des études et des caractéristiques des bâtiments.
Le programme vise à atteindre, pour les riverains concernés, un environnement sonore de :
- 65 dB(A) le jour ;
- 60 dB(A) la nuit.
Ces objectifs sont inférieurs aux seuils réglementaires actuellement applicables à l’A10.
Quels bénéfices concrets ?
Les traitements envisagés contribueront à diminuer la perception du trafic autoroutier dans les secteurs concernés et à améliorer le confort des riverains.
Le programme ne reposera pas sur une solution unique. Il associera des écrans acoustiques et des traitements de façade afin de tenir compte de la configuration des lieux et des caractéristiques des bâtiments.
Les interventions sur les façades pourront améliorer l’isolation acoustique des pièces de vie grâce au remplacement des huisseries, au renforcement de certaines parois ou à l’adaptation de la ventilation.
Le programme participera à l’amélioration de l’insertion acoustique et environnementale de l’autoroute dans un secteur fortement urbanisé, tout en préservant son rôle d’axe structurant pour les déplacements du territoire.
Une diminution du niveau sonore comprise entre 3 et 5 dB(A) est perceptible par l’oreille humaine. Les améliorations varieront selon les secteurs et les dispositifs retenus. Elles seront précisées par les études acoustiques.
Comment les futurs aménagements seront-ils intégrés ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Architecture et paysage : conception d’écrans acoustiques adaptés au paysage urbain et aux quartiers concernés ;
- Sobriété carbone : recours envisagé à du béton bas carbone pour la réalisation des écrans ;
- Biodiversité : réalisation d’inventaires de la faune et de la flore afin de limiter l’impact des ouvrages sur d’éventuelles espèces protégées ;
- Eau : prise en compte de la gestion des eaux pluviales et des écoulements naturels ;
- Sols : réalisation d’études géotechniques afin de définir les conditions de réalisation des ouvrages ;
- Emprises : recherche de solutions permettant de limiter autant que possible les surfaces nécessaires à l’implantation des écrans.
Pourquoi organiser une concertation sur ce projet ?
Le programme de traitement acoustique ne relève pas d’une obligation réglementaire de concertation publique. Tours Métropole Val de Loire et VINCI Autoroutes ont néanmoins choisi d’organiser volontairement cette démarche afin d’informer les habitants et d’associer le public à la préparation du projet.
Cette concertation permettra notamment :
- de présenter le périmètre, les objectifs et les premières orientations du programme ;
- d’expliquer les protections collectives et individuelles envisagées et les étapes de réalisation ;
- de recueillir les attentes, les observations et les points de vigilance du public ;
- de mieux connaître le vécu et les perceptions des riverains ;
- d’enrichir les études avant la définition précise des traitements.
Les contributions recueillies seront analysées par les équipes du projet et contribueront à préciser les études ainsi que les solutions proposées dans les différents secteurs.
Comment donner votre avis ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le programme de traitement acoustique de l’A10 dans la traversée urbaine de Tours. Une attention particulière sera portée aux attentes et aux observations des riverains.